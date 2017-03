Một học sinh bị đâm chết

Cả hai cãi nhau rồi xảy ra xô xát, lúc đó nhiều bạn học can ngăn và kịp lúc trống trường báo hiệu vào học tiết 3 nên ai về lớp nấy.

Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng Võ Xuân Chính vẫn còn ấm ức nên gọi điện về nhà “điều” anh ruột là Võ Xuân Tú (SN 1985, trú tại thôn Quý Đức, xã Ia Trok, huyện Ia Pa) để lên trường đánh lại Duy. Khi đi, Tú xuống bếp cầm theo một con dao.

Khoảng 17 giờ 30 phút, khi kết thúc buổi học, em Nguyễn Văn Duy cùng nhóm bạn học ở cùng xóm vừa ra khỏi cổng trường thì gặp Võ Xuân Tú đang đợi sẵn. Lúc này, Võ Xuân Chính đã chỉ mặt em Nguyễn Văn Duy để anh trai mình nhận diện. Khi Duy cùng nhóm bạn vừa ra khỏi cổng trường gần 200 mét thì Võ Xuân Tú chạy từ phía sau tới túm cổ áo của Duy quát “Sao mày đánh em tao?” rồi hai bên đánh nhau.

Những người chứng kiến vụ việc kể lại, lúc đó tình hình rất hỗn loạn vì có một nhóm thanh niên khác mang theo mã tấu cũng đã kéo đến phục sẵn ở khu vực này và nhảy vào đánh nhau với nhóm của Nguyễn Văn Duy. Trong lúc hỗn loạn thì em Nguyễn Văn Mười (SN 1995) học lớp 11A5 cùng trường thuộc nhóm của Duy bị đâm một nhát dao, máu phun xối xả. Em Mười chạy được một đoạn khoảng 30 mét thì gục xuống. Mọi người chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa cấp cứu, nhưng Mười đã chết trên đường đi.

Công an thị xã Ayun Pa đã vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp hai nghi can là Võ Xuân Chính và Võ Xuân Tú. Bước đầu, Võ Xuân Tú khai nhận trong lúc đánh nhau hỗn loạn vì Tú nhỏ con nên bị đẩy chúi khom người về phía trước và đã rút dao giấu trong bụng ra đâm ngược một phát từ trước ra sau theo chiều từ dưới lên trúng vào một người. Hiện Công an thị xã Ayun Pa đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh để điều tra làm rõ vụ án.