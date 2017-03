Một học sinh bị lừa “bán mạng” ở casino?

Theo tố cáo, ngày 26.1 An được C.L.H (đang học đại học ngoài tỉnh) và N.Q.C (học sinh lớp 10, cháu của C.L.H) rủ đi chơi. Khi đến bến xe Mộc Hóa (huyện Mộc Hóa, Long An, cách casino bên kia cửa khẩu Bình Hiệp khoảng 7km), H và C cho An uống một bịch nước ngọt và đưa lên xe ôm.

Sau đó An không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh lại thấy mình ở trong xe ôtô đậu trong sân một casino bên Campuchia, H và C đưa An lên phòng nghỉ của casino, rồi khóa cửa bỏ đi.

Khi phát hiện cửa bị khóa ngoài, An đập cửa kêu cứu, người gác cửa nói: “H và C bán mày rồi. Mày muốn về thì kêu cha mẹ đem 4.000USD qua đây chuộc”. Sau đó An đã gọi điện thoại về gia đình, làm theo ý của họ.

Ông Thái Minh Châu (cha An) và bà Liên phải kêu bán hết đất ruộng để có tiền đi chuộc con. Ngày 4.2, sau khi bán đất, cha mẹ An cầm tiền qua Campuchia chuộc con. Theo hướng dẫn qua điện thoại, họ đã thuê xe đi tận biên giới Thái Lan - Campuchia mới chuộc được An đem về.

Theo bà Liên, gia đình bà đã tốn tổng cộng 102 triệu đồng (tiền chuộc An và chi phí đi lại) để đem được con về nhà. Ngày 7.2 (27 tết), bà Liên cùng An đã đến CA huyện Tân Thạnh tố cáo hành vi “lừa bán” người của C.L.H và N.Q.C.

“Trong suốt 9 ngày bị giam cầm ở casino, em luôn quỳ lạy van xin cho về nhà. Nhà em nghèo, không ai có điện thoại, những người giam giữ bắt em phải nhớ số điện thoại của hàng xóm để gọi về nhà.” - An nói.

Cũng theo lời An, họ dọa nếu gia đình không đem tiền qua chuộc thì họ giết luôn em. Tại nơi giam giữ, An thấy nhiều người vì thua bạc mà “cầm mạng”, bị hành hạ dã man vì gia đình chậm đem tiền qua chuộc mạng.

Ngày 19.2 chúng tôi đã tìm đến nhà của C.L.H và N.Q.C để đối chứng với những lời tố cáo của bà Liên và em An, nhưng gia đình của H và C cho biết, cả hai đều đi học xa, không thể liên lạc được vì họ không xài điện thoại.