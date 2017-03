Một học sinh bị viết đâm từ hậu môn lên gần tới ruột

(PL)- Lúc 14 giờ 30 ngày 8-3, khoa Cấp cứu BV Đa khoa Long An (tỉnh Long An) đã cấp cứu thành công một học sinh lớp 6 Trường THCS Cần Đốt (phường 6, TP Tân An, Long An) bị cây viết đâm từ đít lên gần chạm ruột.