Một học sinh đánh giáo viên chủ nhiệm chảy máu đầu

Theo lời kể của các học sinh lớp 10C20, học sinh tên Huy của lớp 10C20 vi phạm nội quy nhà trường. Đến tiết học thứ hai của lớp 10C20 là môn toán, cũng là giờ dạy của thầy L.Đ.H. - giáo viên chủ nhiệm của lớp, thầy H. đã nhắc nhở và gọi Huy ra cho giám thị xử lý nhưng học sinh này đã đánh thầy chảy máu đầu.



Trường THPT Nguyễn Tất Thành (quận 6, TPHCM) - nơi xảy ra vụ việc.



Do ban giám hiệu nhà trường không tiếp báo chí nên chúng tôi đã phải trực tiếp liên lạc và thông tin về đơn vị quản lý chuyên môn của trường là Phòng Giáo dục Trung học của Sở GD-ĐT TPHCM.



Sau khi xác minh thông tin từ phía nhà trường, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học của sở, cho biết: Theo báo cáo sơ bộ từ Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành, sáng 31-10, một học sinh tên Huy không thực hiện đúng tác phong, đồng phục quy định khi đến trường nên bị giám thị lưu ý với giáo viên chủ nhiệm.



Do em này đã nhiều lần vi phạm nên đến giờ của mình, giáo viên chủ nhiệm đã mời em ra để giám thị nhắc nhở, xử lý. Vì lý do này, Huy đã đánh thầy chủ nhiệm của mình.



“Tôi đã yêu cầu nhà trường phải báo cáo chi tiết sự việc bằng văn bản. Sau đó, hội đồng kỷ luật nhà trường cần căn cứ vào các quy định để kỷ luật hành vi vô lễ của học sinh đối với giáo viên” - ông Hiếu nói.