Một học sinh lớp 4 đoạt giải nhất vẽ tranh toàn cầu

Em Nguyễn Ngọc Yến Như, học sinh lớp 4/1, trường tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Tân An, Long An, là 1 trong 2 học sinh châu Á (học sinh còn lại là người Thái Lan) đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn cầu với đề tài “Em vẽ về sự bình đẳng nam nữ”, do Liên minh châu Âu tổ chức.

Bức tranh đoạt giải của em Yến Như có tựa đề “Bạn trai và bạn gái vui chơi trên cánh đồng” vẽ trên vỏ cây tràm, là 1 trong 10 bức được chọn trong số hơn 3.000 bức của các học sinh Việt Nam gửi đi Brussels (Bỉ) dự thi và đã đoạt giải nhất (2 bộ máy vi tính). Bà Trần Thị Yến Trinh, phụ huynh của em Yến Như, sáng 27.9 cho biết, em đã có năng khiếu từ những năm học mẫu giáo; lên cấp 1 năm nào em cũng tham gia hội thi vẽ tranh tại trường đều đạt kết quả cao. Về học lực, từ năm lớp 1 đến lớp 3 năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Lễ trao giải cho em Yến Như được tổ chức tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, ông Willy Vandenberghe – tham tán thứ nhất phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đến trao giải thưởng cho em. Theo Tân An ( SGTT)