Một học sinh lớp 6 bị hỏi cung

Sau khi bị hỏi cung và cho về, em Tuấn bị chảy máu mũi phải nhập viện điều trị.

Em Tống cho biết ngày 8-11 khi đang học thì ông Dũng, công an ấp bắt em lên xe chở đến Công an xã Tân Trung. Khi hay tin bà Nương đến công an xã gặp ông Phi, Trưởng Công an xã Tân Trung, không cho bà Nương gặp em Tống và yêu cầu bà về với lý do “đang điều tra tụi nhỏ”.





Đến trưa, Tuấn về nhà thì bị chảy máu mũi. Gia đình làm đơn đề nghị UBND xã nói rõ lý do thì ngày 23-11, công an xã mời bà Nương đến và cho biết lính của ông Phi “điều tra vì trong trường bị mất xe”; tuy nhiên, em Tống không phải là thủ phạm. Từ đó đến nay, công an xã chưa hề xin lỗi em Tuấn và gia đình.



Hiện em Tuấn có biểu hiện rất lo sợ mỗi khi đi học và xấu hổ với bạn bè.