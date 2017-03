Một học sinh nghi bị đánh bất tỉnh, bỏ ở bãi rác?

Nạn nhân là em Võ Quốc Chuyển, 13 tuổi, ngụ ấp 24, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đang học lớp 7 Trường THCS Phong Thạnh A.



Tiếp xúc với PV, tại BVĐK huyện Giá Rai vào khoảng hơn 19h tối ngày 12-8, em Võ Quốc Chuyển vẫn còn thất thần với những gì xảy ra với mình khi trên đường đi học.

Em Võ Quốc Chuyển vẫn còn thất thần kể lại vụ việc với PV Dân trí.

Em Chuyển kể lại, khoảng 12h trưa ngày 12/8, em đạp xe đi học như thường ngày. Khi đi cách nhà một đoạn khá xa, đến khoảng đất trống cây cỏ um tùm thì em thấy hướng ngược chiều lại có 5 người đi trên 5 xe máy chạy với tốc độ vừa phải.

Chuyển dừng xe lại rồi dắt xe xuống lề đường (đường lộ đan chiều ngang khoảng hơn 1,5m) để tránh. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đi xe máy vẫn cố tình đâm vào xe rồi bất ngờ dùng cây đánh vào đầu khiến em bất tỉnh.

Cho đến khoảng 18h30 tối cùng ngày, khi em tỉnh lại thì thấy mình và chiếc xe đạp nằm dưới lề một cái hố khô nước ở gần bãi rác thuộc xã Phong Thạnh A (huyện Giá Rai), cách chỗ em bị đánh khoảng 7 - 8 km.

“Em tỉnh lại thì thấy trời vẫn còn mờ mờ nên quờ quạng thì tìm thấy điện thoại, pin đã được tháo rời ra gần chỗ em nằm nên em lấy lắp lại rồi gọi cho cha em”, Chuyển kể lại.

Chuyển cũng cho biết, lúc bị đánh, khi chưa bất tỉnh hẳn, em thấy những người đánh em là một nhóm thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi, lúc đó bịt mặt, đeo kính, đội mũ bảo hiểm đã dùng một cái bao màu vàng trùm vào em, đến lúc đó em không biết gì cho đến khi tỉnh lại.

Tin nhắn từ số điện thoại của em Chuyển vào điện thoại của cha em.

Còn chị Hồ Hạnh Nguyên (mẹ ruột em Chuyển) thì cho hay, khoảng 18h, chồng chị có nhận được một tin nhắn từ số máy điện thoại của em Chuyển nói là “con đi chơi với bạn con mai con mới về”.

Cho rằng thường ngày con trai chị đi học xong là về nhà chứ chưa bao giờ đi chơi với bạn mà không về nên chị và chồng thấy lạ. Sau đó, chồng chị có điện thoại lại nhưng không liên lạc được. Trong khi đó, em Chuyển cũng khẳng định là mình không nhắn tin nhắn này.

Sau khi điện thoại cho con không được, vợ chồng chị Nguyên mới chạy ra trường học hỏi thăm cô giáo thì cô giáo nói em Chuyển cả ngày hôm nay không đến trường. Gia đình mới tìm xin số điện thoại của bạn bè trong lớp nhưng vẫn không liên hệ được.

“Lúc đó vợ chồng tui vừa định quay về nhà tìm cách khác thì nhận được điện thoại của con gọi nói là đang ở bãi rác nên tui mới chạy ra thì thấy cháu nó đã xỉu nên đưa luôn vào bệnh viện”, chị Nguyên cho biết.

Em Chuyển và cha mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc khi ở bệnh viện vào tối ngày 12/8. (Ảnh: H.H)

Các bác sĩ ở BVĐK huyện Giá Rai cho biết, em Chuyển vào nhập viện trong tình trạng đã bất tỉnh. Sau khi sơ cứu thì em tỉnh lại và qua khám ban đầu thì thấy toàn thân của em không có vết thương gì. Ở một bên đầu mà em Chuyển nói mình bị đánh cũng chưa thấy có gì lạ.

Vụ việc đã được gia đình em Chuyển báo công an. Và theo thông tin của anh Võ Văn Cấm (cha em Chuyển), giữa gia đình anh và một bên khác trước đó vài ngày có mâu thuẫn với nhau.

Một số người dân sống ở khu vực quanh bãi rác cho biết, do địa bàn xã Phong Thạnh A giáp với thị trấn Hộ Phòng, tuyến đường đi qua bãi rác là một trong những tuyến đường thường xuyên có nhiều xe cộ qua lại hàng ngày, do đó, trong chiều ngày 12/8, do ai cũng bận bịu với công việc nên họ không để ý gì đến chuyện có hay không việc một học sinh bất tỉnh ở khu vực này.

Khu vực vào bãi rác, nơi em Chuyển cho rằng bị bỏ lại sau khi bị đánh bất tỉnh. (Ảnh: H.H)

Làm việc với PV về vụ việc trên, ông Lê Thanh Đấu- Trưởng Công an xã Phong Thạnh A- xác nhận, vào tối ngày 12/8, có việc người dân trình báo lên công an xã phát hiện một em học sinh nằm bất tỉnh cùng với chiếc xe đạp tại khu vực bãi rác trên địa bàn xã. "Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường cũng như tiếp xúc với gia đình em Chuyển ghi nhận vụ việc", ộng Đấu cho hay.

Theo ông Đấu, nạn nhân có khai bị đánh bất tỉnh trên đường đi học nhưng khi tỉnh lại thì thấy nằm ở bãi rác cách chỗ bị đánh 7-8km. Tài sản của nạn nhân gồm điện thoại và xe đạp vẫn còn, trong khi gia đình không nhận được tin hay điện thoại tống tiền gì nên trước mắt là loại trừ hai khả năng cướp tài sản và bắt cóc tống tiền. Còn thực hư vụ việc như thế nào, có hay không em Chuyển bị đánh rồi bị bỏ ở bãi rác thì chúng tôi đang tích cực phối hợp với công an huyện Giá Rai để điều tra làm rõ", ông Đấu cho biết.

Theo H.H (Dân trí)