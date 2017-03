Một học sinh trả lại gần 11 triệu đồng cho người mất

Ông Đặng Văn Thống - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: Trên đường từ trường học về nhà, em Võ Thị Kế - học sinh lớp 6G tình cờ nhặt được một gói tiền 10.880.000 đồng của người nào đó đánh rơi trên hương lộ qua thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông. Sau khi về nhà, em Kế đã nhờ người bố đưa đến trường để giao cho Ban giám hiệu.

Biết tin, người đánh rơi gói tiền là ông Lê Văn Liên, trú ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông đã đề nghị chính quyền địa phương xác nhận để nhận lại số tiền nêu trên từ Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Mây.

Được biết trước đó em Nguyễn Trường Quốc, học sinh lớp 8H Trường THCS Ngô Mây đã được UBND huyện Tuy An biểu dương khen thưởng vì đã có đức tính tốt, ba lần nhặt được gần 8 triệu đồng của người khác đánh rơi và đã trả lại cho họ.