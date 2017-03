Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm

Câu chuyện tưởng như từ "thời trung cổ" này đã diễn ra suốt gần 2 năm qua ngay trong một trường điểm của Thủ đô Hà Nội. Ấy vậy mà những người có trách nhiệm lại cho đây là chuyện đùa của con trẻ?

Nhiều lần bị bạn đánh và lộn ngược bộ phận sinh dục



Chị Nguyễn Thúy Hạnh, phụ huynh của em Phạm Minh Việt, học sinh bị ngược đãi gần 2 năm trời tại trường THPT Xuân La, nhạt nhòa nước mắt cho biết: Cấp I, Việt học ở trường Đông Thái. Ngày ấy, cháu thích đến trường và học rất tốt, thầy cô chỉ nói Việt rất hiếu động. Ấy vậy mà lên cấp hai, mới chưa qua hai năm học, cháu đã học kém hẳn, vợ chồng tôi lo lắm”.

Theo chị Hạnh, sau khi học hết cấp I, chính xác là vào tháng 06/2007, gia đình chị xin cho cháu Việt vào trường THPT Xuân La. Bước vào năm học 2007 - 2008, Việt rất hay đòi nghỉ học, vợ chồng chị gặng hỏi nhưng Việt vẫn không nói mà chỉ khóc. "Khi đó chúng tôi tưởng cháu mặc cảm chuyện gì nên lại khuyên con cố mà học để không phụ công ơn thầy, cô - những người truyền cho con kiến thức sau này vào đời. Những ngày tiếp theo, ngày nào cháu đi học về quần áo cũng lấp lem, khi tắm gội cho cháu thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu, nhất là hai cánh tay.

Đáng sợ hơn là đêm ngủ cháu hay mê sảng và khóc. Bước sang năm học 2008 - 2009 thì hầu như đêm nào cháu cũng mơ rồi khóc. Khi đó tôi phải dọa “ở trường con nghịch lắm nên đêm về toàn mơ và khóc đúng không?” thì cháu òa khóc và kêu đau ở bộ phận sinh dục" - chị Hạnh kể.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Việt nói: “Các bạn trong lớp hay lôi cháu ra nhà vệ sinh lộn ngược bộ phận sinh dục của cháu ra. Không những thế, các bạn rất hay đánh cháu và dọa nếu báo cô giáo sẽ đánh tiếp. Có lần cháu nói với cô chủ nhiệm, cô giáo bảo là cháu nói vớ vẩn”.

Ngồi bên cạnh, người mẹ mắt đỏ hoe: “Thật lòng tôi không biết phải làm sao? Nếu như gần hai năm qua cháu học ở trường, chỉ cần sự quan tâm thêm một chút nữa của thầy cô thôi thì cháu không khổ như thế”.

Nhìn vào mặt đứa con còn chưa hết những nét hoảng hốt khi nghĩ đến những đòn "tra tấn" như "thời trung cổ" của những người bạn cùng lớp, người mẹ cắn chặt hai hàm răng: “Gia đình tôi vẫn không khỏi biết ơn đến trường THCS Xuân La, Hà Nội. Quyết định cho cháu vào học tại trường, khi đó tôi cùng bố cháu cũng đã xác định cháu bị khuyết tật bẩm sinh (hay nói lắp), nhìn bề ngoài thì cháu Việt đúng là tâm điểm để các bạn trêu chọc. Biết thế nên vợ chồng tôi không dám cho cháu ăn cơm bán trú, cứ nhằm khi tan học là lại thay nhau đưa đón cháu".

"Những ngày đầu về nhà cháu nói là hay bị các bạn đánh tôi cũng không có ý kiến gì. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba vẫn cố khuyên con học để hòa đồng cùng các bạn, học để cháu có kiến thức ngày sau ra xã hội, nhưng không ngờ...” - chị Hạnh ôm chầm lấy con khóc nấc lên.

Đè ghế làm nát thịt ngón tay



Sau rất nhiều lần động viên, cháu Việt mới cho biết từ tháng 10/2007 đến nay, ngày nào cháu cũng bị một nhóm bạn cùng lớp là Hùng, Huy, Cường đưa ra nhà vệ sinh đánh, đập, đá vào bộ phận sinh dục, dùng compa học tập đâm vào lưng, cởi quần của Việt... trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh trong trường.

Kéo vạt áo lau hai hàng nước mắt chảy trên gò má, chị Hạnh như suy sụp hẳn đi, bần thần một hồi lâu, chị nhớ lại: "Năm học đầu tiên, một hôm cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho tôi bảo cháu Việt nhà chị cởi quần chạy dọc cả hành lang khối 7. Lúc đó là cuối giờ chiều, tôi gọi điện hỏi con và yêu cầu con viết bản tường trình với cô giảo chủ nhiệm và Ban giám hiệu.