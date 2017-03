Một nữ sinh Huế bị đánh hội đồng trước cổng trường

Hình ảnh nữ sinh đánh nhau tại ngay cổng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Huế vào sáng 18-2.

Gần 10 giờ sáng, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân vừa ra khỏi cổng trường đã bị một nhóm khoảng 5-6 nữ sinh khác vây lại giật tóc, đấm đá túi bụi vào người.

Điều ngạc nhiên là vào thời điểm trên có rất nhiều nam sinh đứng xem mà không can ngăn. Thấy cảnh nữ sinh bị ngã quỵ trước màn đánh đấm của nhóm nữ sinh kia, một người dân sống cạnh đó đã vào can ngăn bằng cách hô lớn “công an đây”, khi đó nhóm nữ sinh mới dừng tay.



Hình ảnh nữ sinh đánh nhau tại ngay cổng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Huế vào sáng 18-2.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu phó Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết hiện ban giám hiệu hai trường có học sinh đánh nhau đang phối hợp, xác minh để xử lý.

Trước đó, tại Trường THCS Trần Phú, TP Huế, một nữ sinh cũng bị nhóm bốn nữ sinh khác đánh hội đồng.