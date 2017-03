Một nữ sinh mất tích bí ẩn sau khi thi tốt nghiệp

(PLO) - Sáng nay (5-7), người thân đã đến Công an phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An) trình báo việc gia đình đang rất lo lắng vì em Lê Thị Phương (trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị mất tích bí ẩn sau khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015.