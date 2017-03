Một nữ sinh phát hiện lỗi sai về lịch sử Hàn Quốc trong sách giáo khoa

Theo Nhật báo trung ương Mỹ ngày 5-2, Lee Ga Ram 18 tuổi, học sinh lớp 11 trường trung học Santa Barbara tháng 10 năm ngoái trong giờ học về lịch sử thế giới, Lee đã phát hiện ra nội dung sai lệch với thực tế cùng bản đồ ko chính xác liên quan đến lịch sử Hàn Quốc trong cuốn sách giáo khoa “Traditions & Encounters - A Global Perspective on the Past Second Edition”.

Lỗi sai mà Lee phát hiện ra gồm các câu “Đã tìm thấy bản đồ mà lãnh thổ của Goryeo nằm trong lãnh thổ của triều đại nhà Jin của Trung Quốc”, “Các vua thời Shilla đã bắt chước theo thủ đô Tràng An của nhà Đường để xây dựng thủ đô mới ở Kumsong”. Trên thực tế, Kumsong lại được xây dựng trước thủ đô Tràng An trước 1 thế kỷ, tức là vào thế kỷ thứ 3.



Ngay sau khi phát hiện lỗi sai này, Lee đã gửi email tới nhà biên soạn cuối sách giáo khoa và yêu cầu sửa hai câu viết trên. Sau 50 ngày, ngày 5-12-2009, người biên soạn cuốn sách đã trả lời thư, công nhận lỗi sai và hứa sẽ sửa vào lần tái bản sau.



Lee Ga Ram đang học tại trường Trung học quốc tế Incheon thì theo cha mẹ sang Mỹ sinh sống do bố của em được phái cử tới làm việc tại Viện nghiên cứu UC Santa Barbara đầu năm ngoái. Trong thời gian ở Hàn Quốc, Lee cho biết lòng tự hào dân tộc bị tổn thương khi lịch sử Hàn Quốc bị sai lệch trong các sách báo của nước ngoài. Mặc dù làm được việc nhỏ nhưng Lee cho biết mình rất vui khi góp phần để lịch sử Hàn Quốc được biết đến một cách đúng đắn nhất tới người nước ngoài.

Theo Yonhapnews