Một nữ sinh tự tử trong giờ học

Hai ngày sau khi được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Thái Bình, nữ sinh này đã tử vong. Tối 10/1, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình đã xác nhận với Tuổi Trẻ thông tin trên.



Theo đó, sự việc diễn ra ngay trong giờ học chính khóa của nữ sinh xấu số. Cô giáo dạy môn toán sửa một bài kiểm tra và yêu cầu các học sinh làm sai các lỗi thường gặp chép lại nhiều lần bài kiểm tra.

Nữ sinh xấu số là một trong những học sinh có học lực khá của lớp đã phản đối yêu cầu này. Trước phản ứng đó, cô giáo đề nghị em hoặc đứng vào góc lớp, hoặc đi ra ngoài. Em đã chọn cách đi ra ngoài và bất ngờ nhảy xuống đất. Ngay sau đó em học sinh được đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.



Theo VietNamNet, một số học sinh cùng lớp chứng kiến cho biết, nữ sinh này đã một vài lần bị cô đuổi ra khỏi lớp vì nhiều lý do, trong đó có một lý do vì em không đi học thêm. Còn người thân em xác nhận, em không phải là một học sinh hư. Do đó, sự ra đi đột ngột của em khiến gia đình rất đau lòng và bàng hoàng.



Ngày tiễn em về cõi vĩnh hằng, đại diện nhà trường có đến mai táng và hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Sự việc đang được nhà trường tiếp tục xử lý.





