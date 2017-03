Một phó hiệu trưởng Đại học An Giang bị kỷ luật

Theo quyết định này, ông Thắng đã lợi dụng vị trí công tác để môi giới và có dấu hiệu tiêu cực, liên quan đến tiếp nhận trang thiết bị từ Dự án phòng chống ma túy (PCMT) trong trường học của Bộ GD&ĐT tài trợ tại tỉnh An Giang.

Thông báo số 26-TB/UBKTTU ngày 13/10/2010 do Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang Đinh Công Minh ký, cho biết: Cuối tháng 10/2008, có dư luận cho rằng, Dự án PCMT trong trường học của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Dự án) tài trợ cho các trường trong tỉnh An Giang được thực hiện có nhiều dấu hiệu không công bằng, có người lợi dụng việc thực hiện Dự án để hưởng lợi…



Quyết định kỷ luật đối với ông Võ Văn Thắng.

Ngày 15/4/2009, Công an tỉnh An Giang đã có Báo cáo (số 179) đến Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh tại Sở GD&ĐT và Trường ĐH An Giang thì lãnh đạo hai đơn vị trên và các phòng chức năng không biết về việc tài trợ của Dự án này. Các trường nhận tài trợ không báo cáo về Sở GD&ĐT và các ngành liên quan.

Ông Võ Văn Thắng là thành viên Dự án do có mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Tiếc Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành (vào thời điểm đó là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang), nên đã bàn bạc, câu kết nhau nhằm móc nối với BGH các trường không thông qua đơn vị chủ quản (Sở GD&ĐT và các Phòng GD), lợi dụng sự quen biết của mình yêu cầu các trường phải nộp 20 triệu đồng gọi là "phí vận chuyển thiết bị" từ Hà Nội về An Giang, nếu không có thì không nhận được lô hàng trị giá 200 triệu đồng. Vì thế, BGH các trường đã tìm mọi cách lấy tiền từ nhiều nguồn, nộp để nhận được hàng…

Trao đổi với PV Báo chiều 24/10, ông Phan Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến khoản "phí vận chuyển" tự đặt ra, sau khi biết Công an tỉnh đã phát hiện, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, hai ông Thắng và Hùng đã lần lượt trả lại tiền cho 3 trường.





Theo Binh Huyền (CAND)