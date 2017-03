Một số sở giáo dục tiếp tục làm “đại lý”

Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ra văn bản cấm tiệt ngành giáo dục và UBND trực thuộc không được “bắt tay” với nhà kinh doanh để buộc học sinh mua bảo hiểm. Sở dĩ có sự cấm trên là do năm học 2006 - 2007, Sở GD-ĐT ký công văn liên tịch chỉ định các trường phải mua bảo hiểm của Công ty Bảo Việt An Giang đã gây phản ứng của 4 doanh nghiệp khác vì bị mất thị phần. Sự phản ứng của những doanh nghiệp khác buộc Bộ Tài chính can thiệp vì cho rằng “ép” như thế là vi phạm Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Cạnh tranh. Không chỉ riêng An Giang, tình trạng “môi giới” bảo hiểm xảy ra khá phổ biến. Theo ông Đỗ Hữu Tài, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai thì việc giới thiệu Công ty Bảo Việt Đồng Nai tham gia bảo hiểm học sinh trên địa bàn đã diễn ra 10 năm nay.

Giành giật!

Theo lý giải của ông Tài thì do Bảo Việt là công ty nhà nước, làm ăn có uy tín, hàng năm đóng góp cho quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng, trích 100 triệu đồng cho mỗi phòng giáo dục, tài trợ cho các hội thi ngành giáo dục… “năm học trước, Bảo hiểm Bưu điện đã đến khiếu nại việc giới thiệu này, nhưng chúng tôi đã giải quyết êm xuôi”.

Ngày 15.3.2007, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai lại tiếp tục có văn bản gởi cho các phòng GD, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề “ca ngợi” đủ điều về Công ty bảo hiểm Bảo Việt Đồng Nai và… yêu cầu tiếp tục phối hợp với đơn vị này để thực hiện mua bảo hiểm như những năm học qua.

Văn bản này gây phản ứng cho nhiều đơn vị kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn. Các trường đều đưa ra lý do “đã có chỉ đạo của sở về đơn vị mua bảo hiểm” để từ chối khi đơn vị tổ chức đi “tiếp thị”.

Ông Tài (người ký văn bản) khẳng định “Đây chỉ là công văn định hướng, giới thiệu chứ không phải… chỉ đạo”.

Sẽ cấm tuốt

Ngày 13.8.2007, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản đề nghị các đơn vị chức năng không ban hành văn bản hành chính mang tính định hướng hay giới thiệu việc tham gia bảo hiểm học sinh.

Mặc dù đã “nhắc”, nhưng một số địa phương vẫn ban hành văn bản mang tính áp đặt người tham gia bảo hiểm.

Cùng ngày ông Trịnh Thanh Hoan – vụ trưởng Vụ Bảo hiểm (Bộ Tài chính) cũng truyền đạt ý kiến của Bộ Tài chính nghiêm cấm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ “mượn” tay của cơ quan hành chính “ép” học sinh mua bảo hiểm theo kiểu “mối ruột”.

Rút kinh nghiệm năm trước, ngày 31.8, UBND tỉnh An Giang đề nghị Sở GD-ĐT, UBND các huyện thị chấm dứt việc ban hành quyết định hành chính “môi giới”.

Ông Đỗ Hữu Tài cũng cho biết, sẽ có văn bản chỉ đạo các phòng giáo dục theo tinh thần được quyền chọn lựa nhà kinh doanh.