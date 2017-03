Một thí sinh đạt 9,75 điểm môn văn tại ĐH Cần Thơ

Đặc biệt, trong kỳ thi này, có một TS đạt điểm 9,75 môn văn, đây là điểm văn cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay. Ngoài ra, thủ khoa Trường ĐH Cần Thơ và thủ khoa khối thi của trường này đều là học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ.

Khối A có 34.161 TS dự thi, điểm thi cao nhất môn toán là 10 nhưng chỉ có 49 bài thi có điểm từ 8 trở lên. Dưới điểm 5 môn toán có đến 32.698 TS, chiếm đến 95,71%, trong đó có 1.294 bài thi điểm 0. Môn vật lý cũng có một điểm 10, số điểm trên 8 chỉ có 136 TS đạt được, trong khi bài thi dưới điểm 5 chiếm đến 88,63% (30.278 bài thi). Môn hóa cũng chỉ có 151 bài thi trên 8, có đến 30.916 bài thi dưới điểm 5, điểm thi cao nhất là 9,75.

Có ba bài thi môn sinh đạt 9,75 điểm và chỉ có 1.052 bài thi đạt từ 8 trở lên trong số 18.118 TS dự thi. Môn sinh khá nhất khi chỉ có 7.467 TS dưới điểm 5 (chiếm 41,21%). Môn toán khối B có tám điểm 9,75 nhưng cũng có đến 14.075 TS có điểm dưới 5, chiếm 77,68%. Trong khi đó, môn hóa có đến 16.973 bài thi dưới 5 (chiếm 93,69%), điểm cao nhất là 9,5.

Môn văn khối C chỉ có 20 bài thi đạt từ 8 điểm trở lên, trong đó điểm cao nhất là 8,5. Còn môn lịch sử có đến 187 điểm 0, số điểm dưới 5 lên đến 7.592 bài thi (chiếm 88,27%), trong khi khối này có 8.600 TS dự thi. Môn địa lý chỉ có bốn bài thi đạt từ 8 điểm trở lên, cao nhất là điểm 8,25. Số bài thi dưới điểm trung bình môn địa lập kỷ lục khi lên đến con số 7.826 (chiếm 91%).

Điểm thi môn Anh văn khối D1 cũng không khả quan khi chỉ có 420 TS đạt từ 5 trở lên trong số 9.755 TS dự thi, điểm cao nhất là 9. Riêng môn văn khối D có một TS đạt điểm 9,75 (cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm nay).

Năm 2007, điểm chuẩn cao nhất của trường là 23 khối A, B ngành sư phạm hóa học thì năm nay khối A cao nhất chỉ đạt 21,5 điểm, có chín TS đạt từ 18 điểm trở lên; còn khối B có 12 TS đạt từ 23 trở lên (có 34 TS đạt trên 21 điểm).

Trong khi đó, ngành công nghệ sinh học khối A có điểm cao nhất chỉ 17,5 và chỉ có 10 TS đạt điểm từ 15 trở lên. Còn khối B ngành này có đến 55 TS đạt 22 điểm như điểm chuẩn năm 2007 của cả hai khối A, B. Ngành này có 93 TS khối B đạt 21 điểm trở lên, chỉ tiêu 100 cho hai khối A, B.

Ngành sư phạm toán có điểm chuẩn là 19 của năm 2007 thì năm nay có 33 TS đạt được, với 60 chỉ tiêu, có 41 TS đạt điểm từ 18 trở lên. Còn ngành toán ứng dụng chỉ có ba TS đạt từ 15 điểm trở lên (bằng chuẩn 2007), trong khi chỉ tiêu ngành này là 60.

Với chuẩn là 15,5 thì năm nay ngành sư phạm vật lý có 61 TS đạt (có 49 TS đạt điểm từ 16 trở lên), điểm này chưa bao gồm điểm ưu tiên. Còn ngành sư phạm vật lý - công nghệ chỉ có sáu TS đạt 15 điểm trở lên, từ 13 điểm trở lên chỉ có 27 TS. Ngành này có 50 chỉ tiêu, sẽ phải tuyển thêm nguyện vọng 2.

Năm nay điểm thi ngành chăn nuôi khá hơn khi có đến 76 TS đạt điểm từ 15 trở lên. Còn ngành thú y điểm chuẩn sẽ nhích lên khoảng 1 điểm, vì ở mức 16,5 (như chuẩn 2007) thì năm nay có 146 TS đạt được trong khi chỉ tiêu là 110; có 90 TS đạt điểm từ 17,5 trở lên.

Ở khối C, với chuẩn 15 thì ngành sư phạm ngữ văn có 104 TS đạt, trong khi chỉ tiêu 60. Điểm chuẩn dự kiến ngành này sẽ từ 17 điểm trở lên (có 46 TS đạt được). Còn ngành cử nhân ngữ văn có đến 131 TS đạt từ 14 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu là 120; ngành này có 91 TS đạt 15 trở lên. Ngoài ra, tuy dự thi vào ngành sư phạm lịch sử nhưng điểm lịch sử cao nhất ngành này chỉ có một TS đạt 7,75. Điểm chuẩn ngành này sẽ tăng khoảng 1,5 đến 2 điểm so với năm ngoái (có 56 TS đạt 15,5 điểm, trong đó từ 16 trở lên có 45 TS).

Ngành có số TS dự thi đông nhất năm nay là du lịch, có đến 2.232 TS dự thi vào hai khối C, D1 trong khi chỉ tiêu là 80. Mặt bằng chung điểm thi năm nay của hai khối của ngành này cao nên điểm chuẩn sẽ cao rất nhiều so với 15 khối C và 14 khối D như năm 2007. Cụ thể, ở mức 16 điểm có 53 TS đạt khối C và 33 TS đạt khối D; ở mức 16,5 điểm khối C có 38 TS và khối D có 19 TS.

Tuy nhiên, với chỉ tiêu 250 cả hai khối A và D1 thì năm nay điểm chuẩn sẽ giảm. Cụ thể, với 19 điểm khối A chỉ có 120 TS đạt, còn 17 điểm khối D chỉ có 52 TS đạt. Còn ở mức 18 điểm khối A có 183 TS và 16 điểm khối D có 71 TS.

Có 52 TS đạt 16,5 điểm trở lên như chuẩn 2007 nên điểm chuẩn ngành này dự kiến tăng 0,5 điểm vì có 40 TS đạt 17 điểm trở lên (chỉ tiêu 60). Còn ngành cử nhân ngữ văn cũng sẽ tăng 0,5 điểm, ở mức 14 điểm có 165 TS đạt trong khi chỉ tiêu ngành là 130; có 110 TS đạt từ 15 điểm trở lên…

Đặc biệt ở khối D có một TS đạt điểm 9,75 môn văn, đây là điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay. Đó là TS Nguyễn Trung Ngân (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), số báo danh 86405, thi vào ngành tài chính đạt 25 điểm. Và Ngân cũng là TS có điểm thi cao nhất khối D.

TS cao điểm nhất khối B là Trịnh Tú Phương (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), số báo danh 58619, thi vào ngành nuôi trồng thủy sản đạt 28 điểm. Cao điểm nhất khối C là TS Thái Thị Trúc Ly (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), số báo danh 72670, thi vào ngành du lịch đạt 24 điểm.

TS cao điểm nhất khối D3 là Bùi Thị Kim Ngọc (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), số báo danh 93709, thi vào ngành sư phạm Pháp văn đạt 24,5 điểm. Và cao điểm nhất khối T là TS Nguyễn Văn Lộc (học sinh Trường THPT Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang), số báo danh 94453, thi vào ngành sư phạm thể dục - thể thao đạt 28 điểm (đã nhân hệ số).

Trường có hai đồng thủ khoa cùng đạt 29 điểm là TS Nguyễn Minh Trí (học sinh Trường THPT Lưu Văn Liệt, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), số báo danh 38907, thi vào ngành quản trị kinh doanh và TS Trần Phú Khang (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), số báo danh 13806, thi vào ngành tài chính.