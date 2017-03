Một trẻ bị gãy chân ở trường mầm non tư thục

Đến chiều, nhà trường gọi điện thoại đề nghị anh đến rước con về sớm vì cháu bị té, đang khóc…

Đến nơi, anh thấy mắt cá chân trái của Thái bị sưng, bàn chân không duỗi thẳng được. Các cô cho biết buổi trưa, bé Thái bị trượt ngã bên ngoài nhà vệ sinh. Nghĩ bé chỉ bị bong gân chân nên giáo viên chủ nhiệm lấy dầu xoa bóp, sau đó tắm rửa cho bé...

Lập tức, anh Bảo đưa con đến bác sĩ chuyên khoa. Kết quả chụp X-quang cho thấy Thái bị gãy kín 1/3 giữa dưới hai xương, cẳng chân trái buộc phải bó bột.

“Tôi không yêu cầu nhà trường bồi thường chi phí điều trị. Tuy nhiên, nhà trường không thông báo vụ việc kịp thời cho phụ huynh chứng tỏ thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm đến học sinh. Nếu bé Thái được chẩn đoán đúng, đưa đến bệnh viện sớm thì chân không bị sưng, không đau đớn” - anh Bảo bức xúc.

Bé Thái đang phải băng bột chân trái do bị gãy. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà Trương Thị Kiều Oanh, Hiệu trưởng Trường tư thục Mầm non Anh Đào 1, thừa nhận do trình độ hạn hẹp nên nhân viên y tế của trường không phát hiện Thái bị gãy chân. Bà Oanh còn cho biết sau khi Thái trượt té khoảng 30 phút, thấy bàn chân trái bị sưng nên bà định đưa đến bác sĩ nhưng bé cứ khóc, nằng nặc đòi gặp ba. “Chúng tôi nhận sai sót là không thông báo sớm cho gia đình. Nhà trường chấp nhận hỗ trợ chi phí điều trị, thậm chí cử giáo viên đến nhà để chăm sóc cháu Thái nếu gia đình yêu cầu” - bà Oanh nói.

Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra hoạt động của Trường tư thục Mầm non Anh Đào 1, qua đó quy trách nhiệm cụ thể đối với giáo viên trực tiếp chăm sóc cháu Thái. Phòng cũng yêu cầu nhà trường phải trang bị cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu an toàn cho học sinh, đồng thời rút kinh nghiệm về việc thông báo cho phụ huynh vụ việc liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của các cháu.

