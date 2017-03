(PL)- Ngày 28-4, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Tân An (phường 2, thị xã Tân An, Long An) bức xúc trước hiện trạng nhà vệ sinh của trường bị nghẹt, làm con em họ không thể đi vệ sinh được.

Dù đã có phản ánh đến nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng đã gần hai tháng nay không thấy nhà trường giải quyết. Ngược lại, gần một tháng nay nhà trường cho đóng cửa nhà vệ sinh luôn. Được biết, Trường tiểu học Tân An có hơn 1.000 học sinh, trong đó học sinh nữ chiếm một số lượng lớn. A.LONG