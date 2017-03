Mùng 6 tết, thầy trò ở Long An lục tục đến trường

Trong khi đó, theo quyết định của Thủ tướng, dịp tết âm lịch, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ vào thứ Sáu, 15-2 và đi làm bù vào thứ Bảy, 23-2 (như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền chín ngày liên tục, từ ngày 9 đến 17-2).

Do giáo viên và học sinh ở Long An phải đến trường theo “lịch riêng” của UBND tỉnh nên nhiều hoạt động bị xáo trộn. Tại TP Tân An, nhiều phụ huynh phản ứng lịch học “đứt khúc” này do trước đó nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi chơi xa, về quê thăm viếng người thân. Lãnh đạo TP Tân An cũng đã có tờ trình đề nghị cho giáo viên và học sinh được nghỉ tết theo quyết định của Thủ tướng.

TX