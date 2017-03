“Mượn” danh sở GD-ĐT để kinh doanh

Đầu tháng 7, một trường THPT tại tỉnh Quảng Nam nhận được công văn chào hàng của Công ty CP phát triển giáo dục Quảng Nam (PTGD) có trụ sở tại thị trấn Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về việc phát hành hồ sơ, sổ sách quản lý trường học cho năm học 2012-2013. Công ty còn kèm theo Công văn số 1847 của sở này ban hành vào ngày 26.7.2011 gửi cho các trưởng phòng giáo dục huyện, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT và trung tâm GDTX chỉ đạo văn phòng sở phối hợp với Công ty PTGD phát hành các loại hồ sơ.







Hồ sơ thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012, phát hành tại Công ty PTGD có in hình con dấu của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam

Hồ sơ thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012, phát hành tại Công ty PTGD có in hình con dấu của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam

Theo Hoàng Sơn (TN)



Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc sở - khẳng định: “Công văn đó được ra từ năm ngoái nên đến năm nay không còn hiệu lực nữa. Các trường học có thể chủ động, tự do mua các thiết bị, sổ sách. Năm 2012, tôi không có ký văn bản nào”.Không những thế, cũng theo phản ánh của hiệu trưởng một trường THPT tại huyện Duy Xuyên, trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua, dưới sự chỉ đạo của sở, các trường THPT phải mua hồ sơ dự thi tốt nghiệp cho học sinh có in con dấu của Sở tại Công ty PTGD. Theo hiệu trưởng này, gần cuối năm học 2011-2012, Sở có gửi hướng dẫn quy trình làm hồ sơ về cho trường. Trong đó, có mục nhận hồ sơ học sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp tại Công ty PTGD. Vị hiệu trưởng này khẳng định: “Bì hồ sơ này là của sở và có in hình con dấu của sở. Nói là nhận ở Công ty PTGD nhưng thực ra, hồ sơ là do sở phát hành toàn bộ”.Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, vào ngày 17.4.2012, Công ty PTGD gửi công văn số 14 đến Trường Dân tộc nội trú tỉnh, các trường THPT và trung tâm GDTX với nội dung phát hành bộ hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 theo mẫu quy định của sở. Tuy nhiên, trên các bộ hồ sơ do công ty này phát hành đều in hình con dấu của sở. Giá bán mỗi bộ hồ sơ trên thị trường là 1.700 đồng nhưng Công ty PTGD bán ra là 2.600 đồng.Trao đổi về việc “Sở có công văn gửi các trường không?”, ông Trần Văn Nhựt - Chánh văn phòng Sở nói rằng đó là chuyện của Phòng Khảo thí, Văn phòng sở không liên quan đến chuyện này. Các văn bản do Văn phòng sở ban hành chỉ làm việc với tỉnh, với các ngành; còn các phòng, ban có quyền tự ra các văn bản khác. “Cứ lên Phòng Khảo thí hỏi, đó là chuyện của Phòng Khảo thí”, ông Nhựt nói. “Liệu có đơn vị nào đang lợi dụng con dấu của sở để bán loại hồ sơ?”. Ông Nhựt cho biết: “Chuyện này xảy ra ở cơ sở, đến hiện tại thì sở vẫn chưa biết”.Chiều 18.7, ông Trần Ngọc Chánh - Phó trưởng phòng Khảo thí chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua, phía sở chỉ gửi mẫu hồ sơ thí sinh qua mạng và theo hướng dẫn của bộ. Còn việc bộ hồ sơ thi tốt nghiệp THPT có dấu đỏ giống dấu của sở là lỗi của nhà in, do các cơ sở đặt in. Chúng tôi không in nên không phải là trách nhiệm của phòng”. Liên quan đến việc in con dấu lên bìa hồ sơ không đúng quy định, ông Chánh cho rằng: “Đây là trách nhiệm của Văn phòng sở, chứ không phải là trách nhiệm của Phòng Khảo thí”!