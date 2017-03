Muốn gửi trẻ 6-18 tháng tuổi: Nơi nào?

Đó là lộ trình của UBND TP.HCM ban hành từ năm 2014 về kế hoạch “chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non 6-18 tháng tuổi trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2014-2020”. Tại mỗi quận/huyện, khuyến khích những trường có đủ điều kiện thực hiện, mỗi trường mở 1-2 lớp và ưu tiên nhận trẻ là con em công nhân, người lao động khó khăn.



Một lớp giữ trẻ 6-18 tháng tuổi tại trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Gò Vấp. Ảnh: PHẠM ANH

Do đó để chuẩn bị tuyển sinh cho năm học tới, nhiều quận/huyện đã lên kế hoạch tuyển sinh trẻ ở độ tuổi này cho các trường. Như quận Tân Bình năm tới sẽ có thêm năm trường mầm non nhận trẻ 6-18 tháng tuổi, nâng tổng số trường nhận trẻ tuổi này là tám trường. Cụ thể là các trường mầm non quận 6, 9, 11, 13, 14, Tuổi Xanh, Bàu Cát.



Tương tự, tại quận 7 cũng đã lên phương án cho ba trường mầm non tuyển sinh trẻ độ tuổi này là Trường Mầm non 19-5, Hoa Hồng và KCX Tân Thuận với hơn 100 trẻ, chủ yếu là con em công nhân. Trong đó Trường Mầm non KCX Tân Thuận sẽ khánh thành đầu tháng 6 này để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ cho con em công nhân trong KCX này.

Dù là năm thứ hai thực hiện nhưng quận Gò Vấp cũng đang dự kiến tuyển sinh trẻ 6-18 tháng tuổi cho năm tới tại năm trường. Cụ thể là mầm non Anh Đào, Tường Vi, Ngôi Nhà Trẻ Thơ, Hoa Phượng Đỏ và Hồng Nhung. Mỗi trường mở 1-2 lớp.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, đến năm học 2015-2016, toàn TP có 32 lớp giữ trẻ 6 - 12 tháng tuổi, 32 lớp giữ trẻ từ 13 - 18 tháng và 9 lớp ghép trẻ ở hai độ tuổi trên.