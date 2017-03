Muốn học ngành điều khiển tự động, điện tử?

Bảo lưu kết quả thi ĐH?

. Nếu thi đậu ĐH nhưng muốn bảo lưu kết quả một năm do hoàn cảnh khó khăn, thủ tục xin bảo lưu như thế nào?

Cao Minh Trí (TP.HCM)

- Thạc sĩ Trần Đình Lý, chuyên viên tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Các lý do sau đây được xem là lý do chính đáng để được xét bảo lưu: ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên (Điều 35 Quy chế tuyển sinh) hay những người đã trúng tuyển vào trường ĐH, CĐ nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong. Nếu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể nhập học được, TS phải trực tiếp đến trường nộp đơn và giải thích kèm theo các giấy tờ có liên quan.

Thi trường quân đội, xét qua trường khác?

. Tôi đang trong quân đội. Tôi dự thi vào Học viện Quân sự, nếu không đủ điểm trúng tuyển thì có thể lấy kết quả đó để chuyển sang các trường dân sự được không?

Một bạn đọc (TP.HCM)

- Tất cả các trường thuộc khối quân đội đều sử dụng đề thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn. TS thi vào các trường quân đội không trúng tuyển NV 1 được sử dụng kết quả thi để xin đăng ký vào trường ĐH, CĐ ngoài quân đội và thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Việc xét tuyển các nguyện vọng khác vào các trường quân sự chỉ lấy những TS dự thi vào các trường ĐH trong quân đội đã qua sơ tuyển và có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Giá trị chứng chỉ luật Diploma in Laws?

. Xin cho biết chứng chỉ luật Diploma in Laws tại Trường ĐH Luật TP.HCM có giá trị gì? Chương trình đào tạo bao lâu? Bằng cấp và những quy định về tuyển sinh?

Trần Tú Trinh (TP.HCM)

- Trường ĐH Luật TP.HCM có tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ luật Diploma in Laws. Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành khác muốn học thêm về luật. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 5.0 hoặc TOEFL 520. Chương trình đào tạo theo chương trình Diploma in Laws của ĐH London. Thời gian đào tạo một năm hoặc hai năm. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 1-3 đến 15-8 hàng năm. Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ luật Diploma in Laws, thuộc hệ thống văn bằng quốc gia của Vương quốc Anh, do University of London cấp. Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức về luật Anh quốc (dạy bằng tiếng Anh): Luật Hình sự, Luật Hành chính, các thể chế và lập luận theo Thông luật, Luật Hợp đồng. Liên hệ: Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, ĐT: 08. 8260125, gặp cô Mai Hạnh).

Kỹ sư điều khiển tự động làm việc ở đâu?

. Ngành điều khiển tự động đào tạo và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn như thế nào? Thi khối gì?

Cao Sơn (Bến Tre)

- Ngành này trang bị kiến thức chung về cơ khí, điện, điện tử, chế biến sau thu hoạch và kiến thức chuyên ngành về điều khiển tự động trong sản xuất công nông nghiệp. Một số ứng dụng của ngành điều khiển tự động vào sản xuất nông nghiệp như hệ thống tưới tiêu điều khiển tự động, máy gieo hạt, máy phun thuốc, máy gặt đập liên hợp, hệ thống theo dõi quá trình diễn biến nhiệt độ và ẩm độ trong các kho bảo quản nông sản, kho rau quả... Kỹ sư điều khiển tự động có thể công tác tại các doanh nghiệp sản xuất công nông nghiệp, đặc biệt liên quan đến bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp hoặc tại các trường, viện chuyên ngành. Ngành này thi tuyển khối A tại ĐH Nông lâm TP.HCM.

CĐ Kỹ thuật điện-điện tử học gì?

. Ngành Kỹ thuật điện-điện tử tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành đào tạo gì, trong bao lâu?

Nhật Trung (TP.HCM)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử đào tạo trình độ cử nhân CĐ trong thời gian ba năm. Trong quá trình đào tạo, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở như điện tử căn bản, đo lường điện và các thiết bị đo, mạch điện, kỹ thuật xung-số... và các kiến thức về kỹ thuật chuyên ngành như khí cụ điện và máy điện, đo lường và cảm biến, điện từ công suất, kỹ thuật truyền số liệu, kỹ thuật điện. Tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty điện lực, các nhà máy sản xuất phân phối và tiêu thụ điện, các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về thiết bị sử dụng điện-điện tử...

Chuyên ngành của Đông phương học?

. Ngành Đông phương học của ĐH Văn Hiến gồm những chuyên ngành nào? Chương trình đào tạo bao lâu và lĩnh vực hoạt động khi ra trường?

Ngọc Hân (TP.HCM)

- Ngành Đông phương học của ĐH Văn Hiến đào tạo ba chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học (trong tương lai sẽ mở thêm ngành Úc học, Hoa Kỳ học). Chương trình đào tạo bốn năm, sinh viên được học các môn về văn hóa, văn học, lịch sử, địa lý, kinh tế, quan hệ quốc tế và đặc biệt học nhiều về ngoại ngữ theo chuyên ngành. Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty đầu tư nước ngoài, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước, công tác biên phiên dịch trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp chương trình thạc sĩ các ngành: Châu Á học, Văn hóa học, Ngôn ngữ học... Hiện nay và tương lai, sinh viên tốt nghiệp ngành Đông phương học rất dễ kiếm việc làm và lương khá cao. Hiện sinh viên tốt nghiệp tại trường không đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động cho các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản...