Mỹ cải cách chương trình du lịch làm việc

Sinh viên quốc tế phản đối điều kiện làm việc tại một nhà máy kẹo sô cô la ở Hershey năm 2011 - Ảnh: msnbc.msn.com

Cấm làm công việc độc hại

“Đưa về đúng bản chất ban đầu”

J-1 bị lợi dụng



Chương trình du lịch làm việc mùa hè J-1 bắt đầu từ năm 1961, cho phép SV quốc tế đến Mỹ làm việc 3 tháng và đi du lịch một tháng. Theo đó, chương trình áp dụng cho SV nước ngoài muốn đến Mỹ thực tế để lấy kinh nghiệm có thị thực J-1. Các nhà tài trợ ở Mỹ sẽ sắp xếp việc làm và tìm chỗ ở cho SV thuộc chương trình này. Tuy nhiên, theo điều tra của hãng tin AP, chương trình đang bị bọn tội phạm biến thành ngành kinh doanh bạc triệu ở Mỹ, khiến không ít SV nước ngoài trở thành nạn nhân.



Một nữ SV nước ngoài hồi năm ngoái cho AP hay cô bị đánh, cưỡng hiếp và bị bắt múa thoát y ở TP.Detroit sau khi được hứa cho công việc phục vụ nhà hàng ở bang Virginia. Hồi tháng 8.2011, hàng trăm SV quốc tế đã biểu tình tại một nhà máy đóng gói kẹo sô cô la ở khu Hershey, bang Pennsylvania nhằm phản đối việc bị ép lao động cực khổ và trả lương thấp.

Hồi đầu tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một số quy định mới dành cho chương trình J-1. Theo đó, sinh viên (SV) quốc tế sẽ không được phép làm các công việc liên quan đến kho bãi, đóng gói, làm ca đêm và các công việc bị xem là độc hại theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động Mỹ. Ngoài ra, SV cũng không được tham gia vào các công việc liên quan đến sòng bạc, hội chợ du lịch, mát xa hay xăm trổ.Ngoài ra, sau ngày 1.11.2012, SV theo chương trình J-1 cũng sẽ không được phép làm việc ở xưởng, nhà máy chế tạo và chế biến thực phẩm, các công việc liên quan đến khai thác dầu, mỏ và xây dựng, theo báo The New York Times. Trong thời gian qua, hầu hết SV tham gia chương trình J-1 làm việc ở các khu nghỉ mát, khách sạn, nhà hàng với vị trí như nhân viên tiếp tân, thư ký, cứu hộ hoặc nhân viên bảo trì. Ngoài ra, còn có nhiều người làm việc ở các công viên quốc gia.Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các quy định mới nói trên nhằm đảm bảo SV theo chương trình J-1 được đối xử một cách hợp lý và đảm bảo họ có những công việc cho phép tương tác với người bản xứ và tiếp thu văn hóa Mỹ. “Những cải cách mới cho Chương trình du lịch làm việc mùa hè tập trung tăng cường bảo vệ sức khỏe, an toàn cũng như lợi ích của người tham gia, đồng thời đưa chương trình trở lại mục tiêu của nó là cung cấp trải nghiệm văn hóa cho SV quốc tế”, AP dẫn lời Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Robin Lerner cho hay.Chính phủ Mỹ cũng đưa ra các quy định mới yêu cầu nhà tài trợ cung cấp cho SV theo chương trình J-1 thông tin đầy đủ về các hoạt động văn hóa, và xem xét các công việc được giới thiệu cho họ có phù hợp với chương trình hay không, theo báo The New York Times. Quy định còn cấm nhà tài trợ chi tiền cho các chủ lao động để chấp nhận SV. Ngoài ra, nhà tài trợ phải làm việc với chủ sử dụng lao động hằng năm để đảm bảo không có SV nước ngoài nào thay thế lao động Mỹ. Các chủ lao động sẽ không được phép thuê SV nước ngoài nếu có lao động bản xứ bị sa thải trong vòng 4 tháng trước đó.