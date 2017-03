Mỹ: Xu hướng cho con đi mẫu giáo muộn

Các ông bố bà mẹ có thể nghĩ rằng con họ chưa sẵn sàng về mặt cảm xúc để rời khỏi nhà. Một số khác trì hoãn việc đến trường để tạo lợi thế trong các môn thể thao cho con, thậm chí để trì hoãn việc nhập trường tiểu học.









Theo Đào Hòa (PNVN)

Quan điểm về việc trì hoãn đến lớp ngày càng được mở rộng. Tracy Gibb, một bà mẹ của hai con đến tuổi mầm non tâm sự: “Tôi cảm thấy con chưa sẵn sàng, sẽ tốt hơn nếu con có thể trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Con có thể chủ động trong hành vi và tự tin hơn với các bạn, đặc biệt là các bạn lớn tuổi hơn”. Hai trường Đại học Virginia và Stanford thực hiện một nghiên cứu năm 2013 cho thấy mối quan hệ giữa việc trì hoãn đến trường của con và địa vị kinh tế, xã hội của bố mẹ.Có nhiều lí do khác nhau dẫn đến việc quyết định trì hoãn đến trường của con nhưng phần lớn là các bé xuất thân từ gia đình da trắng và có thu nhập cao. Ở nhóm thu nhập này, 25% trẻ nhập trường muộn, gấp 3 lần so với các trẻ xuất thân từ nhóm gia đình thu nhập thấp.Thực tế, các gia đình thu nhập thấp và da đen cũng có nhiều lo lắng về mức độ sẵn sàng đến trường của con nhưng hiếm khi quyết định trì hoãn nhập học. Đối với họ, việc trì hoãn đến trường đồng nghĩa với việc phải tìm và chi trả thêm một năm cho việc chăm sóc trẻ, nó quá xa xỉ!Trong khi đó, vấn đề tài chính không phải là lo lắng lớn, những cha mẹ có thu nhập cao đang tạo cho bé có những lợi thế so với các bạn khi đến trường muộn. Những lợi ích được tính đến như: Bé có được cách cư xử tốt hơn, thành thạo các kĩ năng như cầm bút, cắt dán, vẽ tranh... đặc biệt là mức độ tiếp thu các kiến thức mới như tính toán, âm nhạc và ngoại ngữ. Điều này đặc biệt quan trọng khi tránh cho nhiều bé do không theo được việc học mà trở nên cáu bẳn và có xu hướng ghét đến trường về lâu dài.Xu hướng đang ngày càng phát triển ở Mỹ dường như mang lại những lợi thế cho các bé nhập học muộn nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Liệu đó chỉ là những lợi ích ngắn hạn, sẽ tiềm ẩn những hạn chế mà các bậc phụ huynh cần cân nhắc trước khi quyết định?Giáo sư Daphna Bassok trong nghiên cứu xã hội học liên quan đến việc nhập học muộn của trẻ mầm non cho biết: “Việc nhập học mầm non muộn không chỉ tạo áp lực với các bé mà còn giảm hiệu quả trong việc dạy học. Thay vì cùng một lứa tuổi, các cô giáo phải tiếp nhận các bé ở lứa tuổi rộng hơn. Khoảng cách về thể chất, nhận thức và xúc cảm giữa các bé có thể tạo ra thách thức lớn với bất cứ cô giáo mầm non nào. Mặt khác, việc phát hiện những khó khăn trong việc tiếp thu của trẻ nhập học muộn cũng bị hạn chế”.Nhập học mầm non muộn 1 năm đồng nghĩa bé sẽ muộn hơn các bạn cùng tuổi vào các năm sau, từ tiểu học cho đến vào đại học. Và việc cảm thấy bản thân khác biệt với bạn bè có thể gây ra những vấn đề về mặt cảm xúc trong độ tuổi thiếu niên. Vì vậy, dù xu hướng đang mở rộng, các chuyên gia tâm lý trẻ ở Mỹ vẫn nhấn mạnh, các bậc cha mẹ cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định vì lợi ích dài hạn của con hơn là những lợi thế ngắn hạn đầu đời.