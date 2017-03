Năm 2009, giá sách giáo khoa không giảm

Giải thích về việc NXB Giáo dục còn độc quyền sách giáo khoa (SGK), ông Ái cho rằng vì nhà nước quy định chỉ có một chương trình, một bộ SGK nên NXB Giáo dục phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, công tác in SGK thì không độc quyền, có đến 90% lượng sách in phải đưa ra đấu thầu, 92 công ty in tham gia in SGK.

Tính đến 30-11-2008, số lượng bản SGK in và phát hành đạt 93% so với cùng kỳ năm trước.