Năm 2009: Thí điểm học bơi bắt buộc trong trường học

Thông tin này được bác sĩ An cung cấp tại buổi công bố Báo cáo toàn cầu về phòng chống thương tích trẻ em do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) phối hợp Bộ Y tế tổ chức hôm qua (10-12).

Theo thống kê của WHO, trên thế giới có hơn 2.000 trẻ em chết mỗi ngày do thương tích và mỗi năm có thêm hàng chục triệu trẻ em phải tới bệnh viện do những thương tích không chủ ý, 95% các thương tích trẻ em này xảy ra tại các quốc gia đang phát triển. Dẫn đầu nguyên nhân gây thương tích là tai nạn giao thông đường bộ; đuối nước; bỏng...