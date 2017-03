Năm 2012, các trường ĐH mở nhiều ngành học “nóng”

ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2012 tổ chức tuyển sinh đào tạo hai ngành Bác sĩ đa khoa và Dược học.



GS.TS Nguyễn Hữu Đức, phó giám đốc ĐHQGHN cho biết: “Năm 2010, giám đốc ĐHQGHN đã ra quyết định thành lập khoa Y - dược để tổ chức đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, cung cấp các dịch vụ và kỹ thuật chất lượng cao trong các lĩnh vực của y học và dược học trên cơ sở khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn. Sau gần hai năm chuẩn bị, năm 2012, khoa Y - dược đã xây dựng xong chương trình đào tạo, xây dựng được các điều kiện cơ bản đảm bảo chất lượng và đang chuẩn bị tuyển sinh đào tạo hai ngành Bác sĩ đa khoa và Dược học”.



Hai chương trình đào tạo đầu tiên của khoa Y - dược triển khai trong năm 2012 được áp dụng một số quy trình của các mô hình đào tạo chất lượng cao và đào tạo đạt chuẩn quốc tế của ĐHQGHN để hướng tới các sản phẩm đạt chuẩn quốc gia về y tế đồng thời đáp ứng yêu cầu của hội nhập. Trong khi yêu cầu ngoại ngữ chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học chuẩn của ĐHQGHN là trình độ B1 (tương đương với 4.0 IELTS) thì đối với 2 chương trình của khoa Y - dược, sinh viên sẽ được hỗ trợ để đạt trình độ B2 (tương đương với 5.0 IELTS).

Ngành bác sĩ đa khoa tuyển 50 chỉ tiêu, chương trình đào tạo sáu năm, tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong cả nước, thi tuyển khối B. Ngành dược sĩ tuyển 50 chỉ tiêu, chương trình đào tạo năm năm, thi tuyển khối A.







Cân nhắc khi đăng ký thi khối Y - Dược

Với khối ngành tự nhiên,dự kiến mở chuyên ngành Vật lý điện hạt nhân. Dự kiến kỳ tuyển sinh tới ngành này sẽ tuyển 50 chỉ tiêu. Đặc biệt, tất cả sinh viên theo học ngành này sẽ được trợ giúp học bổng.Tương tự,dự kiến tuyển sinh ngành mới là Kỹ thuật hạt nhân theo khối A với nhiều chuyên ngành đào tạo như năng lượng và điện hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, vật lý y khoa. Tuy nhiên, năm nay trường chỉ tuyển 50 chỉ tiêu. Năm 2012, trường dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu và dự kiến một số ngành sẽ tuyển bổ sung khối A1 (toán, lý và ngoại ngữ).mở ngành Ngữ văn Ý (khối D1) với 50 chỉ tiêu.Với khối ngành Xã hội,dự kiến bổ sung hai chuyên ngành mới là Công tác xã hội và Quản lý nhà nước. Dự kiến, hai chuyên ngành mới sẽ tuyển 50 sinh viên/ngành, tuyển đồng thời cả hai khối C, D.dự kiến mở thêm chuyên ngành Truyền thông và Văn hoá thuộc ngành Văn hoá học (khối C và D1).Với khối ngành Kinh tế, theo lãnh đạodự kiến mở thêm ngành Luật, tuyển sinh khối A, D.dự kiến mở mới ngành Kinh doanh quốc tế thi theo khối A; A1 và D1. Bên cạnh đó, trường dự kiến tách ngành kế toán - kiểm toán thành hai ngành riêng biệt: Kế toán và Kiểm toán.dự kiến mở thêm ngành Dược, tuyển sinh khối A, A1 và B với 50 chỉ tiêu; ngành Kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro với 30 chỉ tiêu.dự kiến mở nhiều chuyên ngành mới ở các ngành Quản trị khách sạn với các chuyên ngành Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị dịch vụ giải trí và Du lịch lữ hành; Ngành bất động sản gồm các chuyên ngành Kinh doanh bất động sản, Quản trị bất động sản; Ngành kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và Thương mại quốc tế. Những ngành này đều tuyển sinh khối A và D1.Đối với khối Y - Dược, thí sinh muốn có nguyện vọng thi vào cần cân nhắc kỹ. Lực học phải thuộc vào loại giỏi khả năng đậu mới cao bởi điểm chuẩn của các ngành này lúc này cũng chiếm tốp đầu.Cụ thể, trường ĐH Y Hà Nội, điểm chuẩn năm 2011, ngành cao nhất 25,5 điểm là Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng hàm mặt. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 20 trở lên. Năm 2011, điểm chuẩn trúng tuyển ngành bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y dược TPHCM là 24,5 điểm.Điểm chuẩn ĐH Dược Hà Nội năm 2011 là 24 điểm và 3 năm trở lại đây, điểm trúng tuyển của trường chỉ dao động từ 0,5 - 1 điểm.Với các trường ĐH ngành Y - Dược khác điểm chuẩn cũng cao không kém. Cụ thể, điểm chuẩn ĐH Y dược Cần Thơ, ngành Dược học, Răng hàm mặt, Đa khoa đều 23 điểm, các ngành còn lại từ 17 - 18 điểm trở lên.Ngành Y đa khoa và ngành Răng - Hàm - Mặt thuộc Trường ĐH Y dược Huế năm 2011 cũng có mức điểm trúng tuyển là 23 điểm.Tương tự, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành y, dược của một số trường y dược khác cũng từ 22 – 23 điểm.Tuy điểm chuẩn cao nhưng chỉ tiêu vào khối Y - dược so với các khối khác đều không cao. Năm nay, theo lãnh đạo nhiều trường ĐH khối ngành Y - dược chỉ tiêu năm nay không tăng mà giữ ổn định như năm 2011 để đảm bảo chất lượng.