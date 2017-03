Năm 2012-2013: Khó hoàn thành phổ cập mầm non năm tuổi

Trong năm học qua, toàn TP có 777 trường mầm non (tăng 70 trường so với năm trước), 1.134 nhóm lớp với hơn 300.000 trẻ (tăng gần 30.000 trẻ). Tuy nhiên, vẫn còn 12 phường và các khu công nghiệp chưa có trường mầm non công lập. Do số lượng trường và trẻ tăng mạnh nên ngành gặp nhiều khó khăn như sĩ số trẻ trong lớp cao, thiếu nhiều giáo viên, khó quản lý nhóm trẻ tự phát…

Bà Lê Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT, đánh giá cao nỗ lực và thành quả của ngành mầm non TP trong năm học qua. Tuy nhiên, đến nay TP mới có 6/24 quận, huyện hoàn thành phổ cập mầm non năm tuổi là quá ít, khó có thể đạt được tiến độ phổ cập mầm non năm tuổi toàn thành vào cuối năm 2012.

Bà Hà đề nghị trong năm học mới, ngành phải tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đặc biệt tại 12 phường và các khu chế xuất công nghiệp không có trường mầm non công lập để đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ. Đồng thời, đầu tư tốt cơ sở vật chất, đảm bảo chính sách cho giáo viên và trẻ nhỏ, công khai các khoản thu trong và ngoài công lập để phụ huynh yên tâm.

P.ANH