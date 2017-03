Nam bộ: Dự báo 3 ngày thi tốt nghiệp THPT đều có mưa

Trời mưa sẽ gây không ít khó khăn cho thí sinh Nam bộ trong 3 ngày thi tốt nghiệp

Theo Thụy An ( DT)



Liên tiếp đêm qua và chiều nay (1/6), tại TPHCM xuất hiện mưa lớn, tại nhiều nơi lượng mưa đo được rất lớn từ 100-70mm. Nhất là cơn mưa kéo dài chiều tối qua khiến nhiều khu vực ở các quận như: Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Bình Chánh,... bị ngập nước.Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ thì khu vực miền Nam và cả Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua miền Trung, gây mưa. Đồng thời, có một vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông Phillipines cũng làm gió tây nam mạnh nên. Dự báo trong 2 ngày tới (ngày 2,3/6) vẫn có mưa trên diện rộng ở phía Nam. Khu vực này sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to, thậm chí có giông mạnh kèm theo sấm sét cả ở đất liền và ngoài khơi.Buổi sáng và trưa có mưa nhỏ, trong khi đó mưa lớn thường tập trung vào khoảng chiều tối và ban đêm. Dự báo đến đầu tuần sau, thời tiết bớt xấu hơn nhưng vẫn sẽ có mưa vào buổi chiều.Với tình hình thời tiết này thì khả năng gặp mưa trong những ngày thi sẽ không tránh khỏi. Đặc biệt, thí sinh có thể bị mắc mưa lớn trong những buổi thi chiều. Do đó, phụ huynh và thí sinh chú ý giữ gìn sức khỏe trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT. Nên đem theo áo mưa khi đi thi, đồng thời để tránh gặp những sự cố tắc đường, đường ngập do mưa thì thí sinh nên đến trường thi sớm.