Nam Định tạm dẫn đầu về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2013

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỷ lệ học sinh khối THPT đỗ tốt nghiệp đạt 98,66%, thấp hơn một chút so với năm ngoái (99,7%). Tỷ lệ tốt nghiệp của hệ Giáo dục thường xuyên đạt 83,35%, giảm mạnh so với năm ngoái (96,8%).



Ông Đỗ Anh Xô - phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định cho biết tại tỉnh Nam Định, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 99,89%, của hệ GDTX là 95,38%.



Ngày 16/6, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Theo đó, tỷ lệ đỗ của hệ THPT là 96,31%; tỷ lệ đỗ của hệ GDTX là 75,49 %. Năm nay Hà Tĩnh có 3 thủ khoa với số điểm là 56,5.



Hai trường có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100% là trường THPT Phan Đình Phùng và trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.



Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc chấm thi và chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, ở hệ THPT có tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 99,68% (cao hơn 0,6% so với năm 2012) và hệ GDTX đạt 68,40%.



Chiều 16/6, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã có báo cáo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 của tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của hệ THPT là 97,92%, của hệ Giáo dục Thường xuyên là 85,81%.



Sáng 16/6, Sở GD-ĐT Đà Nẵng chính thức công bố điểm thi của các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, có 10.916 thí sinh thi đỗ tốt nghiệp ở khối THPT, đạt tỷ lệ 98,68% so với số thí sinh dự thi, thấp hơn tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2012 (99,53%).



Ở khối bổ túc THPT (GDTX), có 765 thí sinh trong số 1198 thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ thí sinh thi đỗ là 63,85%. Tỷ lệ này cũng thấp hơn so với năm 2012.



Sáng 16/6, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết thúc việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỉnh Đắk Lắk có 95,7% thí sinh ở hệ THPT đỗ tốt nghiệp; trong khi đó hệ GDTX tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp chỉ đạt 55,15%.



Sáng ngày 16/6, Sở GD-ĐT Sóc Trăng chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, ở hệ THPT, tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi là 7.293, số TS đỗ tốt nghiệp là 7.216, đạt tỉ lệ 98,94% (năm 2012 là 98,52%). Có 16/32 trường có tỉ lệ đỗ 100% là THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Vĩnh Hải, Trần Văn Bảy, Thuận Hòa, Thiều Văn Chỏi, Phú Tâm, Huỳnh Hữu Nghĩa, Hoàng Diệu, Hòa Tú, Đoàn Văn Tố, An Thạnh 3, An Ninh, An Lạc Thôn, THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, THCS & THPT Tân Thạnh, THCS & THPT Mỹ Thuận. Trường có tỉ lệ đỗ thấp nhất là trường THPT Mai Thanh Thế (huyện Ngã Năm) với tỉ lệ 94,80%.



Ở hệ GDTX, số TS đăng ký dự thi là 772, số TS đỗ tốt nghiệp là 476, đạt tỉ lệ 61,66% (năm 2012 là 76,44%).



Ngày 16/6, Sở GD-ĐT Bình Định đã có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 với 99,37% số học sinh dự thi đã đỗ tốt nghiệp. Trong đó, có 2 thủ khoa hệ THPT cùng số điểm 57,5 điểm.



Hai á khoa của kỳ thi năm nay đều là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định với cùng số điểm là 57.



Theo kết quả công bố, đối với hệ giáo dục phổ thông, có 22.076/22.214 HS đỗ tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 99,37%); trong đó, đỗ loại giỏi có 186 học sinh (0,84%), loại khá có 3.081 học sinh (13,95%).



Đối với hệ Giáo dục thường xuyên, có 262/314 thí sinh đỗ tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 83,43%); trong đó, không có loại giỏi, có 6 thí sinh đạt loại khá (2,29%).



Chiều 15/6, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tổng kết công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 99,76%, hệ Giáo dục thường xuyên là 87,91%, tương đương so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.



Tại Tiền Giang, chiều ngày 15/6, Sở GD-ĐT Tiền Giang công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Ở khối THPT có 11.554 TS dự thi, có 11.347 TS thi đỗ đạt tỷ lệ 98,20%. Ở khối GDTX có 1.426 TS dự thi, trong đó có 1.137 TS đỗ (đạt tỷ lệ 79,73%).



Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, hệ giáo dục THPT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,05%, tăng hơn năm trước 0,93%. Về hệ Giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 83,46%.



Theo kết quả công bố vào chiều 15/6, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tại TPHCM đạt 97,19%, tăng hơn năm ngoái 0,76% trong đó hệ THPT đạt 98,94% và hệ GDTX đạt tỷ lệ 85,91%. Năm nay có 2 thủ khoa hệ THPT với tổng điểm là 58,5 điểm.



Trao đổi với PV sáng 15/6, lãnh đạo Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: “Thời điểm hiện tại đã có hơn 10 địa phương báo cáo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2013 về Bộ GD-ĐT”.



Số liệu cụ thể của các địa phương như sau: Tỉnh Bắc Giang - tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT đạt 96,62% (giảm gần 3%), hệ bổ túc THPT đạt 87,81% (giảm hơn 10% so với năm 2013).



Bắc Kạn tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,7% (giảm 1%); hệ bổ túc THPT đạt 65,6% giảm gần 30%.



Điện Biên tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,19% (giảm 3%); hệ bổ túc THPT đạt 63,47% (giảm hơn 20%).



Hải Dương tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,18% (giảm chút ít so với năm 2013); hệ bổ túc THPT đạt 97,16 (giảm gần 2%)



Ninh Thuận tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,43%; hệ bổ túc THPT đạt 73,3% (giảm gần 20%)



Quảng Bình tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,05%; hệ bổ túc THPT đạt 75,49% (giả gần 20%).



Tây Ninh tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,10%; hệ bổ túc THPT đạt 45,95% (giảm gần 10%).



Thanh Hóa tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,42%; hệ bổ túc THPT đạt 88,33%.



Tuyên Quang tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,84%; hệ bổ túc THPT đạt 92% (năm ngoái hệ bổ túc đạt 100%).

Trước đó, Quảng Trị, Hà Nội, Nghệ An đã công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2013, nhìn chung đều giảm so với năm 2012.



Sáng 15/6, Sở GD-ĐT Quảng Trị chính thức công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, có 9.600/10.261 thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 93,55%, thấp hơn năm trước. Đây là tỉ lệ chung của hai hệ giáo dục THPT và hệ Giáo dục thường xuyên.



Cụ thể, ở khối GD THPT có 9.411 thí sinh dự thi, trong đó có 8.998 em đỗ tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 96,88%), ở khối GDTX có 848 thí sinh dự thi, trong đó có 600 em đỗ tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 70,75%).



Có 8 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là: THPT Bến Quan, THPT Cửa Tùng, THPT Đông Hà, THPT Lê Thế Hiếu, THPT Triệu Phong, THPT Vĩnh Định, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Lăng.



Cũng trong sáng 15/6, ông Nguyễn Hiệp Thống - phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT năm 2013 của Hà Nội là 97,12%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ bổ túc THPT là 74,59%. So với năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở cả hai hệ đều thấp hơn. Năm trước, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội là 98,24%, bổ túc THPT là 92,48%. Dự kiến trong ngày hôm nay Hà Nội sẽ công bố kết quả thi chính thức cho thí sinh”.



Điện Biên cũng đã hoàn tất công tác chấm thi cách đây hai hôm và hiện đã triển khai ký giấy chứng nhận tạm thời cho thí sinh. Ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên cho hay: “Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT giảm so với năm trước một ít. Đối với hệ bổ túc THPT thì giảm đến 20%”.



Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT của Điện Biên là trên 94% còn hệ bổ túc THPT là gần 64%.



Hòa Bình cũng đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và đang tiến hành công tác kiểm dò. Dự kiến sẽ công bố trong ngày hôm nay hoặc sáng mai. Ông Nguyễn Minh Thành - Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình cho hay: “Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của toàn tỉnh đạt trên 90%, con số chính xác phải đợi kiểm dò xong mới biết được”



Trước đó, Nghệ An là địa phương cả nước công bố điểm thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ hệ THPT đạt 96,88%, GDTX đạt 85,1%. Trong 38.597 thí sinh (TS) dự thi có 658 TS đạt loại giỏi, 5.237 TS đạt loại khá.



Qua đánh giá bước đầu có thể thấy tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của các địa phương giảm, đặc biệt là hệ bổ túc THPT.



Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả thi tốt nghiệp ở các địa phương. Bên cạnh đó sẽ cố gắng phối hợp với các Sở GD-ĐT để có dữ liệu điểm thi cung cấp miễn phí đến các thí sinh.





