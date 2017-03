Năm học 2008 - 2009: Thực hiện giảm tải thế nào?

Theo ông Nguyễn Văn Ngai - phó giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM, sở vừa trình kế hoạch năm học mới 2008 - 2009 lên UBND TP chờ phê duyệt. Trong kế hoạch này, sở đề xuất tựu trường trước khai giảng khoảng hai tuần và tăng số ngày nghỉ tết lên 10 ngày. Cụ thể, ngày tựu trường của HS bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên là 21-8, mầm non là 25-8. Ngày khai giảng của mầm non và phổ thông vẫn là 5-9, giáo dục thường xuyên là 8-9. Dự kiến bậc mầm non kết thúc chương trình học vào 30-5, bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc vào 25-5, riêng khối lớp 12 sẽ kết thúc sớm hơn, vào 17-5. Ông Ngai cho biết đây là cách phân bổ thời gian hợp lý nhằm thực hiện tốt nhất chương trình của Bộ GD-ĐT trong năm học mới. L.TRANG