Năm học 2008-2009: TP.HCM sẽ tuyển thêm 3.000 giáo viên

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn thuyên chuyển giáo viên công tác từ tỉnh, TP khác về TP.HCM hoặc từ TP.HCM về các tỉnh, TP khác trong năm học 2008-2009. Văn bản này nêu rõ các điều kiện giáo viên chuyển đến ngành giáo dục TP.HCM hoặc chuyển đi.

Muốn đến TP.HCM dạy: Điều kiện ra sao?

Cán bộ, công chức, viên chức xin thuyên chuyển từ tỉnh, TP khác về ngành giáo dục TP.HCM gồm các diện sau:

- Công chức, viên chức điều động, tiếp nhận do hợp lý hóa gia đình, có chồng (hoặc vợ) hiện là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội, công an nhân dân đang công tác ổn định và thường trú tại TP.HCM; công chức, viên chức là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại TP.HCM.

- Công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân và công an nhân dân được điều động, tiếp nhận về TP do yêu cầu thực sự về công việc của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, dưới 45 tuổi (đã có quyết định công nhận hết thời gian thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức). Diện này cũng ưu tiên cho người tốt nghiệp sau đại học, giảng dạy những bộ môn mầm non, tiểu học, nhạc, họa, thể dục, sinh vật, lịch sử, kỹ thuật.

Điều kiện xem xét, tiếp nhận quy định cơ quan quản lý công chức, viên chức đồng ý cho chuyển công tác; có thời gian công tác liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ bốn năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị tiếp nhận có nhu cầu bố trí công việc... Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu xin thuyên chuyển nộp hồ sơ (làm thành hai bộ) bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ (Sở GD&ĐT, 18 Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP.HCM). Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất là ngày 30-6. Sau khi nhận được văn bản tiếp nhận của Sở Nội vụ TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ thông báo trực tiếp kết quả trên trang thông tin của Phòng Tổ chức cán bộ. Theo ghi nhận từ Phòng Giáo dục các quận 9, Tân Phú, huyện Bình Chánh..., dự báo năm nay đội ngũ giáo viên từ các tỉnh, thành xin chuyển về TP sẽ tăng.

Cần bù thêm 3.000 giáo viên

Ông Văn Công Sang, Trưởng phòng Tổ chức Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết TP đang thiếu rất nhiều giáo viên. Năm nay dự kiến thiếu trên 3.000 giáo viên do một lượng lớn giáo viên đến tuổi nghỉ hưu, giáo viên nghỉ việc, số học sinh tăng. Giáo viên thiếu ở tất cả các môn học.

Năm nay, cùng với tiếp nhận giáo viên các tỉnh, thành khác chuyển về, TP sẽ tuyển một lượng lớn giáo viên mới để bổ sung lượng thiếu hụt. Ngành giáo dục TP.HCM đang đối đầu với tình trạng giáo viên bỏ việc ở các cấp học. Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT TP) cho biết trong quý I đã có khoảng 300 giáo viên bỏ việc. Khả năng năm học 2008-2009, bậc học này sẽ có trên 500 giáo viên nghỉ việc. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT), tiền lương giáo viên bậc học này chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng/tháng trong khi họ phải đảm nhận công việc cực nhọc, trách nhiệm nặng nề, thời gian làm việc 10-12 giờ/ngày. Thu nhập không đủ sống nên giáo viên bỏ nghề ngày càng tăng.