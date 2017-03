Năm học 2010- 2011: Sẽ áp dụng khung học phí mới

Khung học phí áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 (đơn vị: đồng/tháng): 1. Thành phố, thị xã: Mầm non: Từ 110.000 đến 160.000. Trung học cơ sở: Từ 30.000 đến 50.000 (mức hiện hành: 4.000-20.000). Trung học phổ thông: Từ 50.000 đến 75.000 (8.000-35.000). 2. Nông thôn, đồng bằng, trung du: Mầm non: Từ 30.000 đến 50.000. Trung học cơ sở: Từ 15.000 đến 35.000 (mức hiện hành 3.000-10.000). Trung học phổ thông: Từ 35.000 đến 55.000 (6.000-25.000). 3. Nông thôn miền núi thấp: Mầm non: Từ 20.000 đến 40.000. Trung học cơ sở: Từ 10.000 đến 30.000 (mức hiện hành 2.000-8.000). Trung học phổ thông: Từ 20.000 đến 40.000 (4.000-15.000). Tiểu học hoàn toàn được miễn học phí.