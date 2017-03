Năm học mới: Đảm bảo đủ chỗ học

Ngày 12-8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổng kết năm học 2011-2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013. Những vấn đề nóng đầu năm học mới như các khoản thu đầu năm, đổi mới phương pháp giảng dạy đã được ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Sở GD&ĐT TP Lê Hồng Sơn chia sẻ nhân năm học mới sắp đến.

Kiểm tra sát sao các khoản thu

. Chuẩn bị cho năm học mới, TP luôn đối mặt với thực trạng thiếu giáo viên, trường lớp. Năm nay công tác này được triển khai như thế nào để đảm bảo đủ chỗ học, tuyển đủ giáo viên đứng lớp, thưa ông?

+ Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP: Do số dân nhập cư của chúng ta quá đông, mỗi năm mỗi tăng và rất khó dự báo, đặc biệt tại các quận, huyện ngoại thành nên năm nào cũng xây mới hơn 1.000 phòng học mà sĩ số lớp học ở bậc tiểu học, mầm non các quận 12, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Bình Chánh vẫn còn cao (trên 50 học sinh/phòng). Còn giáo viên vẫn còn thiếu 3.300 người. Qua kiểm tra, số giáo viên bậc học THCS, THPT đăng ký dự tuyển tương đối ổn, chỉ lo sắp khai giảng năm học mới mà số giáo viên mầm non thiếu 400, tiểu học cũng thiếu 400 giáo viên. Tuy nhiên, chủ trương năm nay của TP mở rộng đối tượng dự tuyển cho ứng viên có KT3 nên hy vọng sẽ tuyển đủ nguồn giáo viên cho bậc học này.

. Trong bối cảnh cắt giảm đầu tư công, TP chuẩn bị trường lớp để giải quyết chỗ học cho con em nhân dân đang sinh sống tại TP.HCM ra sao, thưa ông?

+ Dù có khó khăn nhưng ngân sách TP vẫn ưu tiên cho giáo dục. Trong tám tháng năm 2012, TP đã đầu tư 2.200 tỉ đồng cho giáo dục, có thể coi là sự đầu tư rất lớn.

. Thực tế hằng năm vẫn hay xảy ra tình trạng lạm thu tại các trường bằng nhiều hình thức khiến phụ huynh lo lắng. Điều này sẽ được kiểm soát ra sao, thưa ông?

+ TP chỉ đạo không được thu những khoản thu ngoài quy định, trái với quy định. Những khoản thu đầu năm trong quy định do Sở GD&ĐT hướng dẫn thì phải chấp hành. Những khoản vận động thì phải trên tinh thần tự nguyện. Nếu phụ huynh nghi ngờ những khoản thu không rõ ràng thì nên phản hồi với báo chí và lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm các khoản thu. Sở GD&ĐT cần thanh tra các khoản thu đầu năm ngay sau khi khai giảng năm học mới.

Giáo viên, bảo mẫu Trường Mầm non 2, quận Tân Bình sơn cổng trường chuẩn bị năm học mới. Ảnh: QV

Chú trọng tiếng Anh, nâng chất lượng giảng dạy

. Các hoạt động dạy và học trong năm học 2012-2013 sẽ được thực hiện như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục, thưa ông?

+ Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM: Các trường tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Tổ chức dạy học có phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình. Các trường, cụ thể là tổ trưởng các bộ môn chủ động phân phối thời gian dạy học các nội dung khó, tổ chức cho học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể thao, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh, không gây “quá tải”…

. TP.HCM cũng đang đối mặt với chất lượng giáo viên ngoại ngữ (tiếng Anh) trong khi việc thực hiện đề án ngoại ngữ đến năm 2020, học sinh TP.HCM tốt nghiệp THPT là giao tiếp được bằng tiếng Anh. Ngành giáo dục TP.HCM đang chuẩn bị cho công tác này như thế nào, thưa ông?

8,11 m2 là số mét vuông đất bình quân trên một học sinh mầm non đã được UBND TP và UBND các quận, huyện phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường lớp trong năm học 2011-2012. Tiếp theo là học sinh tiểu học 4,57 m2, THCS 8,06 m2 và THPT 8,54 m2/học sinh. (Nguồn: Sở GD&ĐT TP.HCM)

+ Ngành GD&ĐT TP đang rà soát, bồi dưỡng đào tạo lại số giáo viên chưa đạt chuẩn để thực thiện đề án. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015 đảm bảo hai giáo viên/lớp trong giờ học ngoại ngữ, tất cả giáo viên đạt chuẩn FCE theo khung tham chiếu châu Âu. Tăng thêm số lượng giáo viên bản ngữ, đồng thời phải có chế độ chính sách phù hợp đặc thù, đãi ngộ số giáo viên tham gia giảng dạy tiếng Anh. Từ nay đến hết năm 2014, tổ chức khảo sát toàn bộ giáo viên dạy tiếng Anh theo chuẩn. Các giáo viên sau khảo sát nếu không đạt chuẩn sẽ được tổ chức đào tạo lại.

Năm học 2012-2013, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tuyển dụng 100 giáo viên tiếng Anh bản ngữ giảng dạy chủ yếu cho các trường tiểu học và cho một số trường THCS, THPT trên địa bàn TP có thực hiện chương trình tiếng Anh theo đề án của Bộ GD&ĐT và chương trình tăng cường tiếng Anh của TP. Việc tuyển dụng sẽ được tiếp tục thực hiện nhân rộng vào những năm tiếp theo nếu đạt được hiệu quả tốt. Sở GD&ĐT tuyển dụng giáo viên tiếng Anh bản ngữ thông qua công ty đối tác. Hình thức tuyển dụng có thể kết hợp xét tuyển với việc phỏng vấn trực tiếp hoặc dạy thử.

Song song với việc tuyển dụng giáo viên bản ngữ, Sở GD&ĐT cùng với Sở Nội vụ, Sở Tài chính có kế hoạch đưa 30-40 giáo viên đạt chuẩn FCE đi tu nghiệp 1-2 tháng tại Philippines hằng năm để rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp, học tập, sinh hoạt tại một trường đại học của Philippines theo chương trình nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh.

Thủ khoa vùng xa khiến ta phải suy nghĩ Tôi thấy chất lượng giáo dục của TP.HCM ngày càng khởi sắc, được xếp thứ hạng 4/63 tỉnh, thành có tỉ lệ đậu đại học cao. Tuy nhiên, tôi có một băn khoăn, muốn được chia sẻ với những người làm công tác giáo dục rằng những thủ khoa đại học đa phần là học sinh nghèo, học giỏi ở các vùng nông thôn xa xôi. Ở nơi đó, điều kiện học tập của các em chưa được tốt lắm, không được học thêm, các em tự học, vừa phụ giúp gia đình cải thiện kinh tế, bữa ăn nhưng tại sao các em làm được những kỳ tích đó. Những ai biết về hoàn cảnh của những thủ khoa đều xúc động. Tôi nói lên để gợi mở, suy nghĩ thêm về giáo dục của TP.HCM mình. Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch UBND TP.HCM

