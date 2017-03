Nam sinh lớp 9 chế “bom xăng” đốt 6 bạn nữ

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi cho biết đã báo cáo Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM và lãnh đạo Công an TP về vụ Trần Ngọc Sang (SN 1997, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), học sinh Trường THCS Trung An, đã dùng “bom xăng” ném vào lớp học chiều 29-8 làm 6 nữ sinh bị phỏng.

Cả 6 nữ sinh cùng ngụ xã Trung An và đều là học sinh lớp 9A1 Trường THCS Trung An. Trường THCS Trung An (huyện Củ Chi–TPHCM), nơi xảy ra vụ việc Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6-2011, Sang mâu thuẫn với Trần Thị Thanh Trúc (học sinh lớp 9A1). Sau đó, 2 bên nhắn tin qua lại và có lời xúc phạm lẫn nhau. Từ đây, Sang thù tức Trúc.

Lúc 12 giờ ngày 29-8, Sang mua 1 lít xăng, 2 vỏ chai thủy tinh rồi dùng bông gòn quấn lại nhét vào miệng chai làm ngòi. Sau khi đã chế xong 2 quả “bom xăng”, Sang giấu vào cặp và tới trường học. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, Sang cầm 2 quả “bom xăng” đến lớp tìm Trúc. Lúc này, lớp Trúc đang giờ học, Sang dùng quẹt ga châm lửa quả “bom xăng” rồi ném vào lớp qua cửa sổ, làm cháy nổ khiến 6 nữ học sinh bị phỏng. Trong đó, em Tiên (bị phỏng 40-45% cơ thể), em Nhi (22% cơ thể) phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1; 4 em còn lại bị phỏng nhẹ nên điều trị ngoại trú.

Ném “bom xăng” xong, Sang tiếp tục cầm quả còn lại đi đến hành lang nhà vệ sinh đốt rồi ném gây cháy, nổ. Sau đó, Sang trèo hàng rào ra khu nghĩa địa gần trường trốn. Đến 14 giờ cùng ngày, giáo viên trường tìm được Sang giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, Sang thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã lên mạng internet tìm hiểu cách chế “bom xăng”. Xét thấy hành vi của Sang phạm tội “Cố ý gây thương tích” nhưng do cần phải giám định thương tích của các nạn nhân nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã cho gia đình bảo lãnh Sang về nhà, khi cần sẽ triệu tập.