Năn nỉ học sinh vào trường điểm

Theo QUANG PHONG (TTO)



Hoa Mai và Mầm non 1 là hai trường mầm non đầu bảng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, có cơ sở vật chất khang trang, cả tỉnh chỉ hai trường này đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.Cả hai trường mầm non này đều nằm trên địa bàn P.Phú Nhuận - một phường trung tâm của TP Huế.Hiện phường này có 165 trẻ 5 tuổi, nhưng chỉ có 157 trẻ đã đi học và vẫn còn tám trẻ chưa ra lớp. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, một địa phương muốn công nhận phổ cập mầm non thì phải có số lượng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 98%. Như vậy, nếu P.Phú Nhuận muốn được công nhận phổ cập mầm non thì phải đưa đến trường tối thiểu 7/8 trẻ còn lại chưa chịu ra lớp.Không còn cách nào khác, phường phải vận động để đưa tám trẻ còn lại ra lớp.Chuyện tưởng quá dễ dàng lại không hề dễ chút nào. Bà Đặng Thị Phương Tâm, hiệu trưởng Trường Mầm non 1, cho biết trường phải cử giáo viên đến tận nhà vận động phụ huynh đưa cháu đến trường, sẽ miễn giảm các loại phí nếu như các cháu không có nhu cầu học bán trú. Thế nhưng, phụ huynh vẫn chưa chấp thuận.Có phụ huynh ra “yêu sách” không đóng bất cứ khoản nào ngoài khoản tiền ăn trưa. Do các gia đình này không thuộc diện miễn giảm, và lo ngại tạo ra sự không công bằng với các trẻ khác, vì vậy trường không thể thực hiện. Nhưng không chấp nhận thì phụ huynh không cho con đi học.Vậy là, theo bà Phương Tâm, cũng đành phải gật đầu chấp nhận mọi điều kiện.Cùng “cảnh ngộ” đó, Trường mầm non Hoa Mai, ngôi trường mầm non “đỉnh” của thành phố Huế, cũng phải đêm hôm đi công tác vận động trẻ đến trường. Thậm chí, có một trường hợp nhà trường phải thay phiên cử giáo viên đến tận nhà để đưa đón cháu tới trường, vì... phụ huynh bận việc (!).Theo tìm hiểu của chúng tôi, lý do phụ huynh không cho con mình ra lớp, một số vì công việc bận rộn không có thời gian đưa con đi học, số khác vì muốn cho con học chữ trước khi vào lớp 1, mà ở hai trường này không có dạy. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là do phụ huynh nhận ra các trường quá xem trọng việc huy động con mình ra lớp, nên tranh thủ để đòi thêm “yêu sách”.Nghịch cảnh đó mới bắt đầu xảy ra từ đầu năm học này, khi thành phố Huế bắt tay vào thực hiện chương trình phổ cập mầm non. Bà hiệu trưởng Trường Mầm non 1 đang lo lắng năm học tới cũng phải tiếp tục đi cầu cạnh phụ huynh.