Ném mạnh trẻ, cô giáo mầm non bị buộc thôi việc

Chiều 18/3, bà Nguyễn Thị An, Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh ở huyện Nhà Bè, TP HCM cho biết, ngay sau khi kiểm tra thông tin việc giáo viên của trường mạnh tay trong quá trình chăm sóc trẻ, nhà trường đã buộc thôi việc giáo viên này.

Một video clip vừa tung trên mạng internet vào cuối ngày 17/3, phản ánh việc một giáo viên tại Trường Mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh ở huyện Nhà Bè đã có hành vi ném mạnh trẻ và ném đồ vật vào trẻ khi chăm các bé ngủ.

Hình ảnh cắt từ clip

Theo bà Nguyễn Thị An, clip này là đoạn ghi hình từ camera của nhà trường. Phụ huynh rất bức xúc khi biết con mình bị cô giáo đối xử mạnh tay, nhưng sau buổi tiếp xúc các bên, phụ huynh đã đồng ý bỏ qua sự việc.



Cô giáo mầm non có hành vi bạo lực với trẻ ngay sau đó đã làm tường trình, kiểm điểm. Mặc dù không trẻ nào bị thương, nhưng với hành vi này, nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật cao nhất với cô giáo vi phạm.

Bà Nguyễn Thị An, Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh nói: “Cô giáo đã làm bản kiểm điểm và nhận lỗi. Nhà trường đã có hình thức kiểm điểm là cho cô giáo nghỉ việc ngay để phụ huynh an tâm”.

Hiện nhà trường đã báo cáo vụ việc với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nhà Bè và chính quyền địa phương.

Đại diện Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nhà Bè cho biết, sáng mai (19/3), đại diện chính quyền địa phương và Phòng GD-ĐT sẽ đến làm việc và nói chuyện với các giáo viên còn lại tại Trường Mầm non Tư thục Ngôi Sao Xanh.

Theo Mỹ Dung/VOV-TP.HCM