Nên tổ chức sớm kỳ thi THPT quốc gia 2016

Theo đó, hầu hết đại biểu đại diện cho năm TP lớn là Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM đều đánh giá cao những ưu điểm khi tổ chức kỳ thi “hai chung” năm 2015 vừa qua. Tuy nhiên, do lần đầu tiên tổ chức nên còn gặp một số khó khăn và bất cập khiến kỳ thi chưa thực sự hiệu quả, còn gây áp lực cho phụ huynh học sinh (HS) và bức xúc dư luận trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Vì vậy, các đại biểu đều cho rằng nếu năm tới vẫn tiếp tục giữ kỳ thi này thì nên có những điều chỉnh phù hợp về kỹ thuật, công tác tổ chức, xét tuyển... để kỳ thi đạt hiệu quả hơn.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Hà Nội, việc tổ chức kỳ thi vào tháng 7 khiến công tác tuyển sinh của các trường ĐH-CĐ gấp gáp, gặp nhiều khó khăn vì các đợt xét tuyển kéo dài. Việc các TP lớn có nhiều cụm thi do do các trường ĐH hoặc sở tổ chức khiến TP khó khăn trong việc chọn điểm thi để tránh chồng chéo giữa các cụm. Do đó, đại biểu này kiến nghị nên tổ chức kỳ thi sớm hơn để thuận lợi cho các trường sau đó.

Đồng ý với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Từ, Trưởng phòng GDTX - chuyên nghiệp và ĐH của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng cho rằng không chỉ nên tổ chức kỳ thi sớm mà việc triển khai phương án thi THPT quốc gia năm tới phải thực hiện càng sớm càng tốt.

“Tốt nhất là Bộ phải có kế hoạch và triển khai từ đầu năm học để phụ huynh HS chuẩn bị chứ chờ đến tháng 2 mới bắt đầu như năm trước thì quá chậm, mất nửa năm học, khiến phụ huynh HS chạy tới chạy lui rất vất vả” - ông Từ bày tỏ.

Về công bố điểm thi, đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cũng bày tỏ việc chỉ có một đầu mối là Bộ GD&ĐT công bố điểm thi như vừa qua là không cần thiết và gây áp lực, lo lắng cho phụ huynh HS.

“Vì chờ Bộ công bố mà những ngày đó phòng khảo thí của chúng tôi chuông điện thoại réo liên tục như tổng đài 1080 vì phụ huynh HS gọi để hỏi điểm, như thế là không cần thiết và làm tăng lo lắng hơn cho phụ huynh HS. Vì thế Bộ nên cho phép các cụm thi được công bố điểm ngay khi có kết quả thì tốt hơn” - vị này kiến nghị.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Độ, Trưởng vùng thi đua số 7, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho biết sẽ ghi nhận ý kiến góp ý từ các đại biểu để có những điều chỉnh phù hợp trong kỳ thi THPT quốc gia năm tới sao cho hiệu quả và có lợi cho HS nhất.

Ông Độ cho biết chủ trương của Bộ GD&ĐT là tiếp tục duy trì kỳ thi THPT quốc gia trong năm tới và dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 6, hoàn tất trước ngày 15-6. Bộ sẽ vẫn duy trì có hai cụm thi, cụm do các trường ĐH chủ trì và cụm thi địa phương do sở GD&ĐT chủ trì để tạo thuận lợi cho thí sinh nhất. Tuy nhiên, về việc điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển... và những bất cập trong kỳ thi trước sẽ có những điều chỉnh phù hợp để phụ huynh HS yên tâm hơn.

Riêng về đề thi, ông Độ cho biết sẽ tính toán lại mức độ câu hỏi phân hóa năng lực thí sinh, tăng số câu hỏi mở nhiều hơn để vừa đánh giá đúng trình độ HS và giảm tình trạng dạy thêm học thêm, ôn luyện thi hơn. Ông Độ cũng đề nghị các địa phương nên chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn về kỳ thi và cách thức chọn môn thi phù hợp cho phụ huynh HS để các em khỏi lúng túng và có kết quả thi cao nhất.