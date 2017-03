Nếu bỏ độc quyền xuất bản và phát hành: Giá SGK sẽ giảm!

Hiện nay, Nhà xuất bản giáo dục (NXBGD) đã in, nhập kho trên 50% số lượng sách và sách đã phát hành. Mặc dù dư luận không đồng tình tăng giá sách giáo khoa (SGK) nhưng hiện nay NXBGD vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo nào về việc ngừng tăng giá SGK.

Không lấy lãi bù lỗ vào giá sách tăng

“Chuyện tăng giá SGK lên 10% là chuyện chẳng đặng đừng và không thể lường trước được khi giá giấy nguyên liệu, giá in và giá nhân công đều tăng. Hiện nay, SGK có giá rất rẻ so với những loại sách khác. Tuy nhiên, so với những gia đình nghèo vùng sâu vùng xa thì giá sách này vẫn còn cao” - ông Vũ Bá Hòa, Phó Tổng Giám đốc NXBGD, nói.

Theo ông Hòa, SGK là loại hàng hóa đặc biệt nên NXBGD vẫn phải thể hiện vai trò công ích của mình trong việc phát hành SGK. Hàng năm NXBGD chỉ đạo các địa phương xây dựng thêm tủ sách dùng chung trong các trường học. đến nay đã có trên 20 ngàn thư viện SGK dùng chung trong các trường, chủ yếu cho học sinh mượn sách học. NXBGD cũng tặng sách cho các thư viện địa phương, thực hiện cấp sách miễn phí cho học sinh vùng sâu vùng xa. Năm nay, NXBGD tham mưu cho Bộ GD&ĐT thực hiện cuộc vận động quyên góp SGK cũ. Mua SGK bằng 1/3 giá bìa, bán lại bằng 33%-40% giá bìa.

“Năm nào NXBGD cũng làm ăn có lãi. Nhưng theo quy định tài chính, hàng năm sau khi làm nghĩa vụ đóng thuế nhà nước thì phân bổ vào các nguồn theo cơ chế hạch toán tài chính theo quy định của Bộ Tài chính. Như vậy không có chuyện hàng năm lấy lãi để bù lỗ vào giá sách năm sau” - ông Hòa cho biết.

SGK in số lượng lớn không thể lỗ!

Lý do của việc tăng giá sách là vậy. Tuy nhiên, dư luận lại đặt vấn đề NXBGD tăng giá SGK 10% có phải là giải pháp “chẳng đặng đừng”? Tăng giá sách và vận động mua lại sách cũ liệu có phải là giải pháp căn cơ, giải quyết được bản chất của vấn đề?

Nhìn vào số lượng bản in của NXBGD trong nhiều năm qua, có thể thấy lượng SGK mà NXBGD phát hành là rất lớn. Từ năm 2002 đến 2006, NXBGD đã phát hành trên 800 triệu bản SGK, tổng lợi nhuận là 346 tỷ đồng. Năm nay, kế hoạch của NXBGD in trên 90 triệu bản SGK, giảm 30 triệu bản so với năm 2007.

Theo ông Trần Văn Mới, Giám đốc Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng, thời gian qua hầu hết các nhà in đều nhận được mức báo giá giấy nguyên liệu tăng. Tuy nhiên, ông Mới phân tích: “Đối với những nhà in, thông thường một đầu sách in với số lượng ít vẫn có lãi. Còn NXBGD độc quyền in và phát hành SGK với số lượng hàng trăm triệu bản, không thể có chuyện lỗ dù giá giấy in có tăng như hiện nay. Tôi nghĩ NXBGD muốn duy trì mức lãi như mọi năm nên mới tăng giá sách lên 10%”.

Xã hội hóa khâu phát hành, giá sách sẽ giảm được 10%!

NXBGD là NXB có số lượng SGK phát hành chiếm đến 80% thị phần sách trong cả nước, đảm nhiệm cung ứng SGK, sách tham khảo cho 20 triệu học sinh và hàng trăm ngàn giáo viên.

Hiện nay NXBGD độc quyền cả hai khâu xuất bản và phát hành. Toàn bộ SGK in ra đều đưa về các công ty phát hành sách-thiết bị trường học tại các tỉnh, thành phát hành. Thực chất các công ty này là công ty con, cổ phần của NXBGD. Các công ty này làm trung gian, hưởng mức chiết khấu phát hành cao từ 8% đến 10% giá sách. Các công ty phát hành sách ngoài hệ thống NXBGD muốn phát hành SGK đều phải mua lại sách của các công ty cổ phần sách-thiết bị trường học này.

Rõ ràng từ khâu ấn định chương trình biên soạn SGK đến in và phát hành được thực hiện theo một quy trình khép kín thì không thể tránh khỏi những hệ lụy phiền toái cho xã hội. Giám đốc một công ty phát hành lớn tại TP.HCM khẳng định: “Nếu xóa bỏ độc quyền, xã hội hóa khâu phát hành, NXBGD giao trực tiếp cho các công ty phát hành trong cả nước thực hiện thì chắc chắn giá sách sẽ giảm đi 10%, chưa kể khi được các công ty phát hành tham gia sâu rộng thì đối tượng học sinh giỏi, diện chính sách vẫn còn được giảm thêm 10% giá sách!”.

Nhiều NXB ngoài hệ thống NXBGD cũng cho rằng chỉ cần Bộ GD&ĐT đưa ra chương trình khung của SGK, các NXB hoàn toàn tổ chức, thực hiện được từ khâu mời gọi đội ngũ biên soạn đến in ấn và phát hành. Như vậy sẽ làm hạ giá thành SGK đang tăng như hiện nay.