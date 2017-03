New Zealand dành 68 triệu USD quảng bá giáo dục quốc tế

Theo đó, Cơ quan giáo dục quốc tế mới được thành lập ở New Zealand sẽ có ngân sách 84 triệu đô la NZ (68,01 triệu USD) trong 4 năm tới.





Bộ trưởng Giáo dục Đại học New Zealand, Steven Joyce, cho biết cơ quan giáo dục quốc tế mới này sẽ bắt đầu hoạt động kể từ 1/9 tới. Một phần trong ngân sách của cơ quan này sẽ dùng cho các chiến dịch marketing. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ tập trung cho việc xây dựng các quan hệ giáo dục song phương với những đối tác giáo dục chủ chốt.





Sinh viên quốc tế học tại New Zealand. Sắp tới, New Zealand

sẽ chi mạnh cho việc quảng bá giáo dục quốc tế.

Trước đó, chính phủ New Zealand chỉ chi 44 triệu USD NZ cho Bộ Giáo dục New Zealand, Cục Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand, Quỹ Giáo dục New Zealand.

Bộ trưởng Joyce cho biết sở dĩ chính phủ New Zealand tăng ngân sách cho hoạt động quảng bá giáo dục tới sinh viên quốc tế vì giáo dục quốc tế đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của New Zealand và dự kiến còn tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế trong 15 năm tới.

Cũng theo Bộ trưởng Joyce, giáo dục quốc tế đóng góp ít nhất 2,3 tỷ đô la NZ cho nền kinh tế của New Zealand và hỗ trợ khoảng 32.000 việc làm.

Cơ quan giáo dục quốc tế mới cũng sẽ tăng chi tiêu cho các hoạt động đảm bảo rằng New Zealand là một nơi an toàn để học tập sau khi trận động đất mạnh tấn công thành phố Christchurch hồi tháng 2 vừa rồikhiến 181 người thiệt mạng, trong đó có sinh viên nước ngoài.

Theo Xuân Vũ ( Dân trí/ Tân Hoa Xã)