Nga đưa sách Nguyễn Nhật Ánh vào đại học

Tiến sĩ Maxim Syunnerberg là tác giả cuốn Tự điển Nga - Việt xuất bản năm 2008. Ông là phó giáo sư bộ môn tiếng Việt của Học viện Á Phi thuộc Đại học Moscow. Maxim Syunnerberg đã đề nghị Nguyễn Nhật Ánh cho phép đại học này đưa truyện dài nổi tiếng của anh trở thành sách giáo khoa giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên Nga.



Nguyên tác của Cô gái đến từ hôm qua có 10 chương sẽ được soạn lại thành 16 chương để dạy theo giáo trình kéo dài 16 tuần của Đại học Moscow. Dự kiến, một nửa nội dung giáo trình là nguyên bản của cuốn sách, phần còn lại là tiếng Nga, bao gồm những ghi chú về từ vựng, ngữ pháp và những bài tập dựa theo nội dung tác phẩm.



Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang xem lại văn bản tác phẩm sau khi phân thành 16 chương để góp ý cho những người thực hiện cuốn sách vì các phân chương này có sự khác biệt so với bản gốc do Nhà xuất bản Trẻ in.





(Theo VNN/ Evăn)