Ngăn ‘bùa lưỡi’ vây học đường

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng vừa giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các cơ quan, địa phương liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại ma túy “tem giấy”, “bùa lưỡi”, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-10. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy. Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy, đặc biệt là chất LSD.