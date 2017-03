Ngang nhiên vào trường bắt cóc học sinh

Phụ huynh đón con tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Gò Vấp, TPHCM trưa 4-4 - Ảnh: Như Hùng



Theo LƯU TRANG (TTO)



4 giờ sau M.T. được phát hiện đang lang thang ở gần chợ An Phú Đông, quận 12. Cặp sách của em vẫn ở trong lớp học nhưng nhà trường không phát hiện em mất tích.Ông Võ Văn Dũng, phụ huynh em M.T. cho hay: “10g24 sáng 2-4 tôi nhận được điện thoại của một người dân ở quận 12 nói con tôi bị lạc ở đó. Quá ngạc nhiên vì nghĩ giờ này con đang ở trường, tôi lập tức từ Long An về quận 12 để đón con. Trong khi đó vợ tôi đến trường mới tá hỏa khi biết con không có trong trường dù có cặp sách trong lớp học. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm và nhà trường cũng chỉ biết tin khi vợ tôi thông báo"."Con gái tôi nói người thanh niên rủ lên xe đi lấy sữa, bánh nên cháu đi theo. Khi người này hỏi về hoàn cảnh gia đình, biết mẹ bán tạp hóa, bố làm nghề sửa xe, thì thả cháu xuống đoạn đường vắng. Người dân ở đó đã hỏi cháu số điện thoại của cha mẹ và gọi về”, ông Dũng kể lại.Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã làm việc với gia đình để xin lỗi về sự việc nói trên. Trong buổi giao ban hiệu trưởng sáng 4-4, ông Đăng Thanh Tuấn - Trưởng phòng giáo dục quận Gò Vấp - cũng đã sinh hoạt với các trường về việc tăng cường cảnh giác với đối tượng xấu trà trộn vào phụ huynh, đồng thời cần rèn kỹ năng sống cho HS khi tiếp xúc với người lạ.Hiện M.T. đã đi học trở lại và Công an quận Gò Vấp đang tìm hiểu vụ việc. Chưa biết động cơ của người thanh niên là gì.