Ngành giáo dục khởi động các đề án nghìn tỷ

14.600 tỉ đồng cho trẻ 5 tuổi đến trường



Nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1, đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã được Chính phủ phê duyệt, dự kiến năm 2012 có 85% tỉnh đạt phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi và năm 2015 là 100%.

Đến năm học 2014 - 2015, nâng lên 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày, 100% trẻ trong các cơ sở mầm non được học chương trình giáo dục mầm non mới, 100% giáo viên dạy trẻ mầm non 5 tuổi đạt chuẩn về trình độ đào tạo...

Kinh phí thực hiện dự kiến là 14.600 tỉ đồng, bao gồm kinh phí chi cho việc xây dựng trường học, phòng học chức năng; mua sắm thiết bị, đồ chơi; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Riêng năm học 2010 - 2011, tổng đầu tư cho việc thực hiện này là 3.312 tỉ đồng.

Trẻ 5 tuổi là con em gia đình chính sách, vùng khó khăn, cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước được hỗ trợ 120 nghìn đồng/tháng (9 tháng/năm học); trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học tại các trường mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ một phần học phí.

Gần 10.000 tỉ đồng “xóa mù” ngoại ngữ



Năm học 2010 - 2011 là năm đầu tiên khởi động thực hiện đề án dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020. Đề án này gây sự chú ý đặc biệt của dư luận cả về mục tiêu cũng như mức kinh phí đầu tư. Tổng kinh phí dự toán thực hiện đề án là 9.738 tỉ đồng.



Theo đề án, năm học này sẽ thí điểm dạy và học ngoại ngữ theo chương trình mới cho khoảng 20% học sinh lớp 3. Đến năm học 2015 - 2016 đạt tỷ lệ 70%, vào năm học 2018 - 2019 là 100%. Ông Lê Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho biết những trường tiểu học được chọn thí điểm sẽ dạy với thời lượng 4 tiết/tuần theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới. Kết quả thí điểm của những trường này sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm cho việc triển khai đại trà.



Hơn 2.300 tỉ đồng phát triển trường chuyên



Đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2015 cũng được Bộ GD-ĐT yêu cầu nhanh chóng triển khai từ năm học này. Đề án nhằm xây dựng và phát triển các trường THPT chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia; có trang thiết bị dạy học đồng bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu tạo nguồn bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng hơn 2.300tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn: bắt đầu từ năm 2010 đến 2015 và giai đoạn hai từ 2015 đến 2020.



Đề án sẽ dành 1.600 tỉ đồng để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; hơn 600 tỉ đồng phát triển cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; 72 tỉ đồng sẽ dành nâng cấp hệ thống giáo trình, tài liệu và đánh giá kiểm định chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Mục tiêu đặt ra là các trường phải đảm bảo ưu tiên mở rộng mặt bằng tối thiểu đạt 15m2/học sinh; đảm bảo đủ phòng học 2 buổi/ngày; xây dựng hội trường, thư viện, nhà tập đa năng. Hệ thống giáo trình, tài liệu phải được nâng cấp, phương pháp dạy và học phải được đổi mới theo hướng hiện đại, có thể tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

(Theo VNN/ Thanh Niên)