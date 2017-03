Ngành nào “hot” nhất?

Ngày 10-3, thí sinh cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2008” - PGS-TS Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH (Bộ GD&ĐT) nói như vậy với Pháp Luật TP.HCM sáng ngày 2-3.

Nộp hồ sơ đến 17-4

PGS-TS Ngô Kim Ngôi cho biết năm nay cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2008” của Bộ GD&ĐT sẽ được phát hành vào trung tuần tháng 3-2008. Trong đó có quy định từ ngày 10-3 đến 10-4 học sinh đang học lớp 12 ở trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ngay trường đó theo tuyến của Sở GD&ĐT địa phương quy định. Sau thời gian trên, thí sinh (TS) nào chưa kịp nộp hồ sơ thì có thể nộp trực tiếp tại trường ĐH, CĐ mà mình đăng ký dự thi từ ngày 11 đến 17-4. Đối với TS thuộc diện vãng lai hoặc tự do sẽ nộp hồ sơ ĐKDT tại các địa điểm do Sở GD&ĐT của từng địa phương quy định trong thời gian từ 10-3 đến 10-4. Sau thời hạn trên, TS tự do nộp hồ sơ trực tiếp tại trường mình đăng ký dự thi đến hết ngày 17-4.

Về hồ sơ ĐKDT, ông Khôi cho biết sẽ gồm các yêu cầu: Một túi hồ sơ và hai phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2; ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của TS ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường); bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của TS để các sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc giấy báo điểm) và giấy báo trúng tuyển.

Dự kiến lệ phí ĐKDT sẽ tăng từ 40 ngàn đồng lên 50 ngàn đồng/hồ sơ. Lệ phí thi cũng sẽ tăng từ 20 ngàn đồng lên 30 ngàn đồng/TS. Riêng lệ phí thi các môn năng khiếu sẽ tăng từ 80 ngàn đồng/TS lên 100 ngàn đồng và lên 200 ngàn đồng với một số môn thi đặc biệt.

Nhiều trường CĐ tổ chức thi

Đối với các trường CĐ có tổ chức thi thì sẽ thi theo “ba chung” (chung đề, chung đợt, dùng chung kết quả) cả môn trắc nghiệm và tự luận. Năm nay sẽ có nhiều trường CĐ tổ chức thi, vì vậy TS sẽ dùng kết quả thi CĐ theo đề thi chung này để xét tuyển vào các trường CĐ có điểm từ điểm sàn trở lên, cùng khối thi, trong vùng tuyển. TS dự thi vào trường CĐ vẫn được cấp hai giấy chứng nhận để dùng xét tuyển vào nguyện vọng (NV) 1 và NV2 cùng hệ CĐ ở những trường khác.

Trước ngày 10-8, Bộ GD&ĐT xác định và công bố điểm sàn ĐH, CĐ cho các khối thi A, B, C, D theo đề thi ĐH dùng chung (điểm sàn là điểm không nhân hệ số). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) NV2 diễn ra từ ngày 25-8 đến 10-9 và thời gian nhận hồ sơ ĐKXT NV3 diễn ra từ 15-9 đến 30-9. Hồ sơ ĐKXT gồm có giấy chứng nhận kết quả thi do các trường tổ chức thi cấp (có đóng dấu đỏ của trường); một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của TS để trường thông báo kết quả xét tuyển.

Sau khi công bố điểm thi, hội đồng tuyển sinh chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của TS trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời cho đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. TS nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì hội đồng tuyển sinh hoàn lại khoản lệ phí này cho TS.

Ngành nào “hot” nhất?

Ông Khôi cho biết chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2007. Như vậy, dự kiến sẽ có trên 350 ngàn cơ hội trúng tuyển ĐH, CĐ năm 2008.

Trả lời những ngành nghề nào có nhiều triển vọng trong thời gian tới, ông Khôi cho biết ngành nghề tuyển sinh của các trường năm nay rất đa dạng. Một số ngành đang có nhiều triển vọng đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội như tài chính-ngân hàng, kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ nano, viễn thông, công nghệ thông tin và các ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của nông nghiệp, nông thôn.

Còn theo tiến sĩ Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, một số ngành nghề ít được TS chú ý đến nhưng rất triển vọng như khối ngành chế biến lâm nghiệp, chế biến gỗ, công nghệ bột giấy, cơ khí nông lâm, hệ thống thông tin địa lý... Đây là những ngành học được các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, sinh viên ra trường có việc làm ngay.

Tiến sĩ Lâm Mai Long - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết những ngành nghề sau đây có nhu cầu nhân lực rất lớn. Đó là những ngành học liên quan đến điện-điện tử tự động, máy tính phần cứng, mạng máy tính, đặc biệt là quản trị mạng. Bên cạnh đó, khối ngành nghề liên quan đến ứng dụng cuộc sống như thiết kế thời trang, quản lý công nghiệp... cũng được các nhà doanh nghiệp săn đón.

Thạc sĩ Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì cho rằng có những ngành học hiện nay chưa phải là thời thượng nhưng trong vòng vài năm nữa xã hội rất cần đến như kinh tế kế hoạch đầu tư, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế quản lý nguồn lực, toán-thống kê, kế toán...