Ngành tên xấu dễ tìm việc làm

Dệt may cần 384.500 lao động Nhiều năm gần đây các ngành liên quan đến lĩnh vực dệt may như công nghệ dệt may, công nghệ dệt, công nghệ sợi, công nghệ da giày, kỹ thuật dệt may, thiết kế thời trang… dù điểm tuyển chỉ tương đương điểm sàn vẫn khó tuyển. Thí sinh nghĩ học dệt may là làm công nhân tại các nhà máy, thu nhập thấp, trong khi thực tế vị trí tuyển dụng rất đa dạng. Chẳng hạn ngành kỹ thuật dệt may phù hợp với người giỏi kỹ thuật, ra trường sẽ làm thiết kế dây chuyền và các quy trình dệt may, thiết kế sản phẩm… mức lương rất cao; ngành thiết kế thời trang phù hợp với người có khiếu nghệ thuật, thích làm việc trong các môi trường mang tính ngẫu hứng, không khuôn mẫu… Thêm vào đó, theo quyết định phê duyệt chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Việt Nam đến năm 2015 của Bộ Công Thương thì nhu cầu đào tạo mới lao động dệt may giai đoạn 2011-2015 cần rất nhiều nhân lực, cụ thể (bình quân người/năm): quản lý 860, khối kinh tế: 2.200, khối kỹ thuật 2.300, công nhân kỹ thuật: 71.600. Dự báo đến năm 2015-2020 cần đến hơn 384.500 người từ cán bộ quản lý đến công nhân kỹ thuật.