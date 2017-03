Ngày 10/4 di hài GS Nguyễn Tài Cẩn sẽ về đến Hà Nội

Trong buổi Tọa đàm khoa học “Tưởng nhớ GS Nguyễn Tài Cẩn” diễn ra hôm 26/3 tại Hà Nội do Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN tổ chức, PGSTS Vũ Đức Nghiệu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXHNV (ĐH QGHN) thay vì đọc tham luận hay kể chuyện về những kỷ niệm giữa ông với “đại thụ” của ngành ngôn ngữ học VN như những học trò khác, ông trịnh trọng thông báo: Ngày 10/4 tới đây, di hài GS Nguyễn Tài Cẩn sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trường ĐH KHXHNV cùng gia đình cũng như một số ban, ngành, các thế hệ học trò, đồng nghiệp của GS Nguyễn Tài Cẩn sẽ tổ chức Lễ đón di hài GS Nguyễn Tài Cẩn từ sân bay về Hà Nội. Sau đó 1 ngày (11/4), đoàn sẽ tổ chức đưa di hài ông từ Hà Nội vào Nghệ An. Đến 8h30 sáng ngày 12/4 sẽ tổ chức Lễ an táng GS Nguyễn Tài Cẩn tại làng Thượng Thọ, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nơi “chôn nhau, cắt rốn” của GS Nguyễn Tài Cẩn.

Theo Hoàng Mai (TT&VH)