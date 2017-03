Ngày 11-7, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM

Học sinh thi vào lớp 10 sáng 11-6.

Cụ thể, môn Ngữ Văn, khối thi vào lớp 10 thường vắng 520 TS và lớp 10 chuyên vắng 50 TS; Môn tiếng Anh, khối 10 thường vắng 531 TS và khối 10 chuyên vắng 53 TS. Nhìn chung, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêp túc, không có cán bộ, giám thị hay TS nào vi phạm quy chế thi.

Giải thích về vấn đề nhiều TS vắng thi, ông Đạt cho rằng, số TS vắng thi năm nay thấp hơn so với năm ngoái và đều không có lí do. Sở không nắm được lí do cụ thể nhưng theo tìm hiểu thì có thể HS đăng ký nhưng đi du học hoặc học ở các trường ngoài công lập theo nguyện vọng của gia đình.

Ngày mai, 12-6, các TS sẽ thi môn cuối cùng là Toán (120 phút), riêng TS thi vào trường, lớp chuyên sẽ thi các môn chuyên vào buổi chiều, thời gian làm bài môn Hóa học và Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

Theo kế hoạch, hội đồng chấm thi sẽ khai mạc sáng ngày 13-6 để bắt đầu các công tác chấm thi. Ngày 15-6 sẽ có đáp án chính thức các môn. Về môn Ngữ Văn, Sở đã ra đề mở nhiều năm nay. Vì đề mở nên cách chấm của Sở sẽ không chi li như các môn khác. Tất nhiên để đảm bảo thì HS làm phải có những ý đạt mới được điểm.

Ông Hồ Phú Bac,Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dụccho biếtngày 22-6 sẽ có điểm thi. TS bắt đầu nộp đơn phúc khảo từ 22-6 đến 24-6 tại trường phổ thông các em đang học lớp 9, không giới hạn môn phúc khảo và TS không phải nộp lệ phí. Và ngày 29-6 sẽ công bố điểm phúc khảo. Tuy nhiên, Sở cũng lưu ý TS nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nộp đơn phúc khảo vì điểm sau phúc khảo là điểm chính thức của các em.

Dự kiến ngày 11-7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Riêng lớp 10 chuyên, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 23-6. HS trúng tuyển vào trường, lớp chuyên sẽ làm hồ sơ nhập học từ ngày 23-6 đến hết ngày 25-6. Nếu HS không nhập học, các em vẫn có tên trong danh sách xét tuyển ba nguyện vọng bình thường.