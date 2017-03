Ngày 4 và 5-7: Thi đại học đợt 1

Theo đó, khi coi thi, tại mỗi điểm thi, chỉ bố trí một điện thoại cố định do điểm trưởng quản lý, dùng để liên lạc với ban coi thi hoặc hội đồng coi thi liên trường. Tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh không mang theo điện thoại di động, phương tiện thông tin liên lạc khác trong khu vực thi khi làm nhiệm vụ.

Khi làm phách và chấm thi, Bộ yêu cầu lãnh đạo, cán bộ và thư ký làm phách; lãnh đạo và thư ký chấm thi, cán bộ chấm thi không mang điện thoại di động, phương tiện thông tin liên lạc khác vào khu vực làm phách và khu vực chấm thi.

* Đề thi ĐH không nằm ngoài chương trình trung học

Kỳ thi ĐH năm 2009 đợt 1 diễn ra từ ngày 4-7 và 5-7 thi ĐH khối A và V. Thí sinh dự thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu vẽ đến ngày 7-7. Đợt 2 bắt đầu từ ngày 9-7 và 10-7 thi ĐH khối B, C, D và khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa (khối H, N thi Văn theo đề khối C; khối M thi Văn, Toán theo đề khối D; khối T thi Sinh, Toán theo đề khối B; khối R thi Văn, Sử theo đề khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 13-7.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, đề thi ĐH sẽ không nằm ngoài và vượt chương trình trung học. Không ra đề vào những phần đã được giảm tải, cắt bỏ, hoặc đã chuyển sang phần đọc thêm (phần chữ nhỏ, các phần đã ghi trong văn bản quy định về điều chỉnh chương trình) và vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách giải.

Theo báo cáo của Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD-ĐT, từ ngày 16-6, ban đề thi vòng trong đã vào khu vực làm đề thi. Đến nay đã có 64 cán bộ của tất cả các bộ môn đã vào khu vực làm đề, triển khai công tác biên soạn và phản biện đề thi tuyển sinh ĐH.

Dịp thi ĐH tới, Tổng công ty Vận tải Hà Nội dự kiến tăng cường 65 xe buýt, tương ứng 362 lượt xe chạy để phục vụ việc di chuyển của thí sinh và người nhà. Các xe buýt sẽ nối các trường ĐH lớn và bến xe liên tỉnh, nội và ngoại thành. Hiện các bến xe ở Hà Nội cũng tăng lượng xe khách đưa thí sinh và người nhà về quê sau khi kỳ thi kết thúc.