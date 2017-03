Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT: Không có chuyện lộ đề thi

BÊN LỀ KỲ THI Hoa hậu Thùy Dung cũng thi tốt nghiệp Sau sự cố về học bạ năm ngoái, năm nay Hoa hậu Thùy Dung mang tâm lý khá thoải mái bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thầy Phạm Sỹ Liêm (Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Quang Trung, TP Đà Nẵng) cho biết Thùy Dung hiện đang học rất tốt, kết quả khả quan. Thầy Liêm tin chắc Thùy Dung sẽ vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. (Theo Dân Trí) Đi thi, nhặt được 15 triệu đồng trả lại cố chủ Đó là hai thí sinh dân tộc Cor, Trần Thị Thảo và Trần Thị Hương (cùng trú xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Tối 31-5, trên đường đến trung tâm huyện Bắc Trà My để chuẩn bị dự thi, Thảo và Hương nhặt được một túi xách có 11 triệu đồng, một chỉ vàng, một đôi bông tai và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Thảo và Hương đã mang túi xách nộp công an huyện để trả lại cho người mất. Chủ của túi xách là anh Hồ Văn Bàng đã nhận lại tài sản. Bị nhắc nhở vì... tô hủ tíu! Tại hội đồng thi THPT Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận, TP.HCM), do chưa ăn sáng, một cán bộ đã ra ngoài kêu hủ tíu vào ăn trong giờ thí sinh làm bài. Theo ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, xét thấy khu vực hành chính của trường và phòng thi cách nhau khá xa nên cán bộ này chỉ bị nhắc nhở. Học sinh khá mỏi mệt vì thi theo cụm Trong ngày đầu tổ chức thí điểm thi tốt nghiệp THPT theo cụm tại Bến Tre, Tiền Giang, Long An..., nhiều phụ huynh phải lỉnh kỉnh lo việc đưa đón, chăm sóc sức khỏe cho con em. Tâm lý thí sinh khá căng thẳng, mệt mỏi do phải di chuyển trên quãng đường xa hoặc phải tạm trú, ăn uống theo kiểu “đi bụi”. H. KHÁ-T.PHÚC